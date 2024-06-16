تحذير استراتيجي: الجيش الإسرائيلي يواجه ضغوطاً هائلة ويتطلب تدابير عاجلة لتعزيز قوته | تقرير

أفاد تقرير نشرته صحيفة واينت الاسرائيلية أن القلق في الشارع الاسرائيلي متعلق بالمال والسلطة فقط، لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك. مثل الرسائل الأربعة التي أرسلتها شعبة المخابرات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الحرب، والتي تم الكشف عن وجودها في "واينت" و"يديعوت أحرونوت"، فإن هذا التحذير الاستراتيجي لا يقل أهمية.

تعديلات على نظام التجنيد والخدمة العسكرية:

من المتوقع أن توافق الحكومة اليوم على رفع سن الإعفاء للاحتياط من الرجال والنساء من 40 إلى 41 عاماً. وسيستمر ضباط وضباط الاحتياط في الخدمة حتى سن 46 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يطلق الجيش أوامر تجنيد استثنائية لما لا يقل عن ستة ألوية مشاة للتوظيف العملياتي الذي يستمر 40 يوماً، بعد أن تكمل تلك الألوية التوظيف المستمر لـ 110 أيام بالإضافة إلى 40 يوماً بعد استراحة قصيرة.

العبء غير العادي على الجيش:

يمكن إجراء الحسابات بسهولة: 190 يوماً احتياطياً (أكثر من نصف عام) في أقل من سنة تقويمية، وهذا الوضع يستدعي قانون تجنيد آخر يسمح بزيادة عدد الجيش النظامي لتخفيف العبء عن رجال ونساء الاحتياط. وقال مسؤول كبير في هيئة الأركان العامة: "إن العبء الآن غير عادي". وذكر أن الوضع يستدعي إجراءات عاجلة لتخفيف العبء عن الجنود الاحتياطيين.

التحديات الفنية والإدارية:

يشعر الجيش الإسرائيلي بالقلق إزاء عدم الاهتمام بالتفاصيل الفنية التي لم تتم معالجتها بعد. وفقاً لقانون الخدمة الحالي، من المفترض تقصير الخدمة الإلزامية بمقدار شهرين، من 32 شهراً إلى 30 شهراً، ولكن ذلك لم يحدث بعد.

خطة شاملة لتوسيع الجيش:

تعكف هيئة الأركان العامة على صياغة خطة متعددة الأقسام، تتضمن مضاعفة عدد الكتائب في فرقة غزة من أربع كتائب إلى ثماني كتائب، وزيادة عدد الكتائب في فرقة الجليل من خمس كتائب إلى عشرة وربما اثنتي عشرة. كما سيتم مضاعفة عدد الكتائب المختلطة للنساء والرجال على الحدود الهادئة من خمس إلى عشر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديث هيكل القوة الهجومية مع فرقتين احتياطيتين جديدتين على الأقل، واحدة "خفيفة" (مشاة) وأخرى "ثقيلة" (مدرعات ومدفعية).

الإجراءات الوطنية الاستراتيجية:

هناك سبعة إجراءات استراتيجية يجب على الدولة تنفيذها كخطة وطنية: تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً، خفض عدد الجنود الذين يتم تسريحهم من الخدمة بعد تجنيدهم، معالجة الإعفاءات العقلية، معالجة أسباب الإعفاءات الدينية للنساء، رفع نسبة التجنيد للقتال في المدن ذات الأرقام الضعيفة، وتغيير تاريخي في وضع الرجال الأرثوذكس المتطرفين.

التحديات المستقبلية:

الوضع على وشك الغليان والانهيار، مع عبء الاحتياطيات على الجمهور وتكاليف المعيشة والمهمات في ثلاثة قطاعات تغلي (غزة، الشمال، والضفة الغربية). استنزاف الألوية النظامية لمدة ثمانية أشهر متتالية يحتاج إلى معالجة عاجلة قبل أن نخاطر بقواتنا. إذا لم نعود إلى رشدنا ونتعامل مع هذه المشاكل، فقد نجد أنفسنا في حروب أكثر قسوة مع جيش ضعيف ومجتمع محطم.

هذا إنذار حقيقي يتطلب استجابة فورية وفعالة من الحكومة والقادة العسكريين لضمان أمن الدولة ومستقبلها.