خبير صواريخ إسرائيلي حول المسيرة ’صماد 3’ التي ضربت تل أبيب: "منظومة غير مكلفة يتم إنتاجها بكميات كبيرة"

أوضح طال عنبار، الخبير الإسرائيلي في مجال الصواريخ وسياسة الطيران خلال مقابلة مع i24NEWS إن المسيرة التي ضربت تل أبيب ليلة الجمعة،ن "صماد 3 موجود منذ سنوات، عرضه واستخدمه الحوثيون مرات عديدة".

وعن صفات هذه المسيرة قال إنها "تمتلك محرك مكبس وتستهلك وقود عادي مثل البنزين، كما أنها تمتلك محرك صغير وهو على الأغلب من انتاج صيني أو إيراني ". مشددا على أن الحديث يدور عن "منظومة غير مكلفة يتم إنتاجها بكميات كبيرة"

وتابع مضيفا حول مميزاتها " ان المسيرة تحلق لمسافات طويلة وعلى مدار ساعات عديدة وببطء، السرعة البطيئة والارتفاع المنخفض تسمح لها في مرات عديدة بعدم كشفها من قبل الدفاعات الجوية والرادارات، وتصنيفها كتهديد يجب اعتراضه، لكن في غالبية الأحداث يتم إسقاطها"

وشدد الخبير على أنه على الأغلب :"يتم إسقاط هذا النوع من المسيرات، لكن يجب أن نتذكر أنه لا توجد حماية محكمة من أي صاروخ، أو طائرة مسيرة من أي نوع".