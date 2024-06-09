التغطية متواصلة| مستشار الأمن القومي الأميركي: إنهاء الحرب في غزة هو السبيل الأمثل لإعادة المحتجزين
"تم جمع شمل أربعة من هؤلاء مع عائلاتهم الليلة ونحن نحزن على جميع الأرواح البريئة التي فقدت في غزة، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا بشكل مأساوي اليوم"
أكدت نائبة الرئيس بايدن كاملا هاريس في تصريحاتها خلال عشاء الحزب الديمقراطي في ميشيغن أمس السبت على جهود إدارة بايدن المبذولة علىمدى أشهر للتفاوض بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار عشية العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن تخليص أربعة محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات أحياء.
وقالت هاريس: "قبل أن أبدأ، أود أن أقول بضع كلمات عن هذا الصباح الذي أعلم أنه يثقل قلوبنا جميعا. في السابع من أكتوبر، ارتكبت حماس مذبحة وحشية راح ضحيتها 1200 من الأبرياء واختطفت 250 رهينة. وقد تم جمع شمل أربعة من هؤلاء الرهائن مع عائلاتهم الليلة ونحن نحزن على جميع الأرواح البريئة التي فقدت في غزة، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا بشكل مأساوي اليوم".
وتابعت هاريس: "لقد عملنا كل يوم لوضع حد لهذا الصراع بطريقة تضمن أمن إسرائيل، وتعيد جميع الرهائن إلى الوطن، وتنهي المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني، وتضمن أن يتمكن الفلسطينيون من التمتع بحقهم في تقرير المصير والكرامة والحرية.
وكما قال الرئيس بايدن الأسبوع الماضي، حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
واستقبل الشارع الإسرائيلي نبأ تخليص المحتجزين الأربعة أحياء بفرح وسط تأكيد آلاف المتظاهرين في تل أبيب بضرورة إنقاذ الباقين من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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بن غفير يطالب نتنياهو بضمه لحكومة الحرب عقب استقالة غانتس
الجيش الإسرائيلي يغلق الوصول إلى المنطقة المحيطة بشوكيدا بالقرب من حدود غزة
قال الجيش الإسرائيلي إنه يعلن عن مساحة من الأرض خارج غزة منطقة عسكرية مغلقة ابتداء من منتصف الليل، مما يقيد الوصول إلى المنطقة.
ويغطي الأمر مناطق قريبة من بلدة شوكيدا، على بعد حوالي 7 كيلومترات (4.3 ميل) خارج غزة. وتم إغلاق جزء كبير من المنطقة الواقعة بين شوكيدا وغزة، بما في ذلك كيبوتسات بيري وناحال عوز المدمرة، منذ 7 أكتوبر.
وقد سُمح لسكان شوكيدا بالعودة في أوائل فبراير/شباط.
الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق صواريخ اعتراضية على "هدف جوي مشبوه" من لبنان
أكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صواريخ اعتراضية على “هدف جوي مشبوه” دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.
وقال الجيش في بيان: "الحادث انتهى".
وتضيف أيضًا أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في عكا وكريات بياليك بسبب مخاوف من سقوط شظايا اعتراضية.
مستشار الأمن القومي الأميركي: إنهاء الحرب في غزة هو السبيل الأمثل لإعادة المحتجزين
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لشبكة "سي إن إن"، اليوم (الأحد)، إن أفضل طريق لإعادة جميع المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين هو إنهاء الحرب، وفق ما أوردته "وكالة أنباء العالم العربي".
بن غفير يطالب نتنياهو بإضافته وآخرين إلى حكومة الحرب
لم يضيع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أي وقت في إرسال رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبه بفتح حكومة الحرب أمام أعضاء جدد – على وجه التحديد هو نفسه – بعد انسحاب بيني غانتس وحزب الوحدة الوطنية من الائتلاف.
لبيد يهنئ غانتس لانسحابه من الائتلاف
رحب زعيم المعارضة يائير لابيد بإعلان رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس سحب حزبه من الائتلاف الحكومي.
وقال في بيان: "إن قرار بيني غانتس وغادي آيزنكوت بمغادرة الحكومة أمر مبرر ومهم".
غانتس يدعو نتنياهو إلى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة
دعا رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، لدى إعلانه استقالته من الحكومة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تحديد موعد متفق عليه للانتخابات.
“أدعو نتنياهو: حدد موعدًا متفقًا عليه للانتخابات. لا تدع شعبنا يتمزق.
الجيش الإسرائيلي : الإنذارات الصاروخية المتكررة في البلدات الشمالية إنذارات كاذبة
قال الجيش إن صفارات الإنذار المتتالية التي انطلقت في بلدات أفيفيم وييرون ومالكيا الشمالية في الساعة الماضية كانت جميعها إنذارات كاذبة.
ودوت صفارات الإنذار في البلدات ثماني مرات بين الساعة 3:45 والساعة 4:45 مساء
ولم يذكر الجيش سبب المخاوف.
بريطانيا تنفي استهداف الحوثيين لسفينة حربية في البحر الأحمر
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن بيان الحوثيين في اليمن بشأن إطلاق صواريخ باليستية على مدمرة بريطانية في البحر الأحمر كاذب.
ولم يذكر الحوثيون ما إذا كان الهجوم الذي قالوا إنهم نفذوه على السفينة HMS Diamond قد تسبب في أي أضرار، لكنهم وصفوه بأنه “دقيق”.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "هذه الادعاءات غير صحيحة".
وقال الحوثيون إنهم هاجموا أيضًا سفينتين تجاريتين عرفواهما باسم نورديرني وتافيشي.
🚨صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل
البابا يدعو إسرائيل وحماس إلى القبول الفوري باتفاق وقف إطلاق النار للرهائن
دعا البابا فرانسيس إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الفلسطينيين في غزة، كما دعا إسرائيل وحماس إلى القبول الفوري لمقترحات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
كما شكر فرانسيس الأردن الذي سيستضيف هذا الأسبوع مؤتمرا دوليا للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
ويقول: "إنني أشجع المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل وبكل الوسائل لمساعدة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب". "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين، ولا يمكن لأحد أن يعيقها".
🚨صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل
انفجار صاروخ في منطقة مفتوحة خارج كيبوتس صوفا في غلاف غزة
حزب الله يعلن إطلاق 40 صاروخا نحو الزاعورة والرمثا وكفار شوبا ردا على القصف الإسرائيلي في عيترون ومركبا
من جانبه أعلن حزب الله، اليوم الأحد، استهدافها براجمة صواريخ كاتيوشا مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان، والجنود المتمركزين في محيطه. فضلا عن استهداف موقع الرمثا وتلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.
وأفادت الجماعة المسلحة أن الاستهداف يندرج ضمن جهود الدعم لقطاع غزة ورداً على "اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي عيترون ومركبا".
كما أعلنت المقاومة الإسلامية عن مقتل أحد عناصرها علي خليل حمد "أبو تراب" مواليد عام 1988 من بلدة عيترون في جنوبي لبنان.
ووفقا للميادين بلغت الصليات الصاروخية التي أطلقت في اتجاه اصبع الجليل والجولان السوري أكثر من 40 صاروخاً تم إطلاقها في الصلية الأخيرة وسط إشارة الجيش إلى انفجار مسيرتين شمال الجولان ما تسبب باندلاع حرائق.
كما تمت الإشارة إلى إطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه هدف عسكري إسرائيلي في محيط موقع "بركة ريشا".
الإمارات تدين النتائج الكارثية لعملية النصيرات: "الأولوية القصوى - حماية المواطنين"
انضمت الإمارات إلى مجموعة الدول التي أدانت مقتل الفلسطينيين خلال عملية إنقاذ الرهائن الأربعة، بعد تركيا ولبنان والكويت وعمان. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الدولة "تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء". وأضاف البيان: إن "الأولوية القصوى هي حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل ودون عوائق"، وأنه "يجب وقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين والمؤسسات وفقا للقانون الدولي".
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وزارة الصحة في غزة: مقتل 274 شخصاً و698 جريحاً جراء القصف الإسرائيلي لمخيم النصيرات أمس
صفارات الإنذار تدوي في البلدات الحدودية المتاخمة لغلاف غزة