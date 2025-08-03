السفير هاكابي: "إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فهي سيئة للغاية في ذلك"| تحديثات
نفذت قوات الجيش الإسرائيلي غارة جنوب سوريا، وعثر المقاتلون على أسلحة وصادروها. • بوقت سابق، أغلق أهالي المخطوفين والمتظاهرين طرق أيالون الجنوبية. • اليوم 677 للحرب
قد يعجبك أيضًا -
اليوم 667 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) أن قواته نفذت غارة جنوب سوريا، عثر خلالها المقاتلون على أسلحة وصادروها. وذكرت تقارير فلسطينية أن 22 شخصًا قُتلوا منذ صباح اليوم جراء الهجمات في قطاع غزة. وفي وقت سابق، أغلق أهالي المخطوفين والمتظاهرون طرق أيالون الجنوبية.
غرّد السفير البريطاني لدى إسرائيل بالعبرية: "أود أن أعرب عن تضامني مع عائلات الرهائن الذين يُجبرون على تحمّل مقاطع الفيديو البربرية والسادية التي نشرها الإرهابيون نهاية الأسبوع. لا مستقبل لهذه المنظمات الإرهابية في غزة."
فلسطينيون يزعمون: 22 قتيلاً منذ الصباح جراء الهجمات في قطاع غزة بعضهم في منطقة توزيع المساعدات في رفح
السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي: "إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فهي سيئة للغاية في ذلك"
https://x.com/i/web/status/1951842529428504606
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
في مداهمة على أربعة أهداف في وقت واحد: قوات الجيش الإسرائيلي تعثر على مكان الأسلحة وتصادرها في جنوب سوريا
تقرير في مصر: من المتوقع دخول شاحنتين محملتين بالوقود إلى غزة اليوم
عائلات المختطفين ومتظاهرين يغلقون طرق أيالون الجنوبية
تقارير فلسطينية: قتيل وعدد من الجرحى إثر قصف على مقر الهلال الأحمر غرب خانيونس
وزير الخارجية الفرنسي: "توثيق الرهائن في غزة أمر لا يطاق، ويجب إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط"
الجبس الإسرائيلي: في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في غلاف غزة، تم اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية على ما يبدو