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اليوم 667 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) أن قواته نفذت غارة جنوب سوريا، عثر خلالها المقاتلون على أسلحة وصادروها. وذكرت تقارير فلسطينية أن 22 شخصًا قُتلوا منذ صباح اليوم جراء الهجمات في قطاع غزة. وفي وقت سابق، أغلق أهالي المخطوفين والمتظاهرون طرق أيالون الجنوبية.