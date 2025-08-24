على الرغم من التصريحات: لا يوجد أي تقدم في الاتصالات بشأن صفقة شاملة

قد يعجبك أيضًا -

بعد إعلان حركة حماس اليوم (الأحد) أن نتنياهو هو العقبة أمام صفقات المختطقين وموافقتهم على صفقة جزئية، تنوي إسرائيل الاستمرار في ممارسة الضغط العسكري على حماس حتى قبل الدخول البري إلى مدينة غزة، بما في ذلك الهجمات الجوية. ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر يوم الثلاثاء أيضًا على خلفية إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أمر بفتح مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع المختطفين. ومع ذلك، أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل أنه خلافًا للتصريحات، لا توجد حتى هذه اللحظة مفاوضات لصفقة شاملة.

لا توجد أي مؤشرات على مرونة من جانب حماس أو على استعداد الوسطاء لبدء جولة جديدة من المحادثات. يأتي ذلك أيضًا في ظل ما نقلناه الليلة الماضية عن مصدر رفيع في فريق التفاوض التابع لأحد الوسطاء، والذي قال إن المطالب الإسرائيلية غير قابلة للتنفيذ وختم بالقول: إذا أردتم جميع المختطفين، فعليكم التنازل. فعلياً، وكما ذكرنا، لا يوجد أي تقدم في الاتصالات بشأن صفقة شاملة، والاتجاه الواضح هو استمرار العملية العسكرية على أمل أن تحقق نتائج أيضًا في قضية الإفراج عن المختطفين.