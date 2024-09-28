محاولة اغتيال نصر الله: تفاصيل جديدة حول المعلومات الاستخباراتية التي تم تلقيها

جاءت محاولة إسرائيل قتل حسن نصر الله الليلة الماضية (الجمعة) بعد ورود معلومات تشير إلى أنه عقد للتو اجتماعًا للقيادة في منشأة تحت الأرض جنوب بيروت، عاصمة لبنان، وفقًا لخمسة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. بحسب تقرير في صحيفة نيويورك تايمز.

وقال المسؤولون إن وكالات المخابرات الإسرائيلية كانت على علم بالمنشأة، الموجودة تحت أربعة مبان سكنية في حي مكتظ بالسكان جنوب بيروت، وأمرت الحكومة بشن غارات جوية بناء على معلومات في الوقت الحقيقي تشير إلى أن نصر الله كان متوجها إلى هناك.

وقال المسؤولون إنه بناءً على هذه المعلومات، واستنادًا إلى الكمية الكبيرة من الذخيرة المستخدمة، بما في ذلك الأسلحة المصممة لاختراق المخابئ، والمعلومات الاستخبارية التي تم جمعها من داخل حزب الله منذ الهجوم، فإن التقييم الأولي لوكالات المخابرات الإسرائيلية هو أن نصر الله قُتل. لكنهم حذروا من أن التقدير هو أولي وربما يتغير.