إحباط عملية طعن في الضفة الغربية وتحييد المنفذ

أفادت الأنباء أنه تم إحباط هجوم طعن بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، فيما قُتلت المهاجمة، التي تم تحديدها على أنها مسلحة، في مكان الحادث.

وأكد الجيش الإسرائيلي القضاء على المنفذة في بيان صدر بعد وقت قصير من الحادث.

وجاء في البيان: “قبل وقت قصير، تم إحباط محاولة تنفيذ هجوم طعن ضد جنود الجيش الإسرائيلي من كتيبة شمشون العاملة في موقع عسكري"

وأضاف الجيش أن "المقاتلين حاولوا التحدث مع المهاجمة وبعدها فتحوا النار عليها وكانت تحمل سكينا وتوجه نحوهم بالقوة".