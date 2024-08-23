أفادت صحيفة العربي الجديد مساء الخميس أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة اقترح مخططا جديدا، يتم بموجبه إنشاء مواقع دائمة لمفتشي الأمم المتحدة على طول محور فيلادلفيا، فضلا عن سيطرة مشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية على معبر رفح.

التقى الوفد الإسرائيلي الذي وصل القاهرة مساء الخميس وضم رئيس الموساد ديدي بارنياع ورئيس الشاباك رونين بار والرائد إليعازر توليدانو رئيس قسم الإستراتيجية في هيئة الأركان العامة، في القاهرة مع بريت ماكجورك، مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط . كما يزعم التقرير أن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن إمكانية قبول الوجود الدائم لوفد تفتيش من الأمم المتحدة في عدد من المواقع الدائمة على طول محور فيلادلفيا، وهي المواقع التي سيتم الاتفاق عليها.

وأفيد أيضًا أن هذا الاقتراح الجديد المقدم من إسرائيل يتضمن أيضًا حضور وفد من الاتحاد الأوروبي كطرف ثانٍ سيكون حاضرًا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إلى جانب ممثلين عن السلطة الفلسطينية، الذين سيديرون ويعيدون تشغيل المعبر.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أنه بموجب الاقتراح لن يكون هناك انسحاب فوري لقوات الجيش الإسرائيلي من معبر رفح ودخول الوفد الأوروبي، بل انسحاب تدريجي وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.

وفي الوقت نفسه، أكدت قناة "الشرق" السعودية التقرير القطري. وذكر مصدران أمنيان مصريان مطلعان على المفاوضات أن لدى إسرائيل مقترحا جديدا بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ومن المتوقع أن ينضم وفد قطري إلى المحادثات الجمعة.

وقالت مصادر أخرى لقناة الحدث السعودية إن محادثات التفاوض ستمتد على مدى يومين وستمتد ما دام الأمر ضروريا لحل الخلافات، كما ذكرت المصادر أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء بأنها ستتحمل مسؤولية ممارسة ضغوطات على إسرائيل وأضافت المصادر أن في المقابل ستقوم مصر وقطر بممارسة ضغوطات على حركة حماس .