حماس توافق على مقترح هدنة لمدة 60 يوماً تحت ضغط مصري، بحسب مصادر لـ i24NEWS

قالت مصادر في حماس لـi24NEWS إن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، الذي قبلته الحركة مؤخرًا، يكاد يكون مطابقًا لـ"مقترح ويتكوف" الذي كانوا قد رفضوه سابقًا.

وجاء التحول في موقف حماس، وفقاً للمصادر، نتيجة ضغوط مصرية مكثفة.

الصفقة المقترحة مُنظمة على مرحلتين. في المرحلة الأولى، ستفرج حماس فورًا عن 10 مختطفين أحياء و15 مختطفا أموات.

بحلول اليوم الستين من وقف إطلاق النار، سيتم الإفراج عن جميع المختطفين المتبقين، رغم أن إسرائيل لم تقدم ضمانات بعدم استئناف العمليات العسكرية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب رسميًا عند انتهاء وقف إطلاق النار، فلن يتم إطلاق سراح المختطفين المتبقين.

المرحلة الثانية: تقديم مصر ضمانات لاستمرار المفاوضات الرامية إلى حل دائم للصراع.

وأفادت مصادر في حماس أن مسؤولين مصريين جمعوا جميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، ومارسوا ضغطًا موحدًا على الحركة لقبول الاتفاق. كما لعبت الديناميكيات الداخلية في غزة دورًا في ذلك، إذ ساهم تنامي الاستياء بين السكان، بما في ذلك خطط تنظيم "مسيرة مليونية" ضد حماس، في التأثير على قرار القيادة.

ومع ذلك، حذّرت المصادر من أن الالتزام بالاتفاق قد يكون غير مؤكد. وأشارت إلى أن عز الدين الحدّاد، القائد العسكري الفعلي في غزة، قد لا يلتزم بشكل كامل بشروط وقف إطلاق النار.

يمثل الاقتراح تطورًا مهمًا في الجهود المستمرة للوساطة، لكن المراقبين يحذرون من أن تنفيذه قد يواجه عقبات خطيرة نظرًا للتوترات الداخلية في غزة وغياب الضمانات القوية من جانب إسرائيل.