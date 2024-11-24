تغطية متواصلة|| حزب الله يكثف هجماته بصورة غير مسبوقة وإطلاق أكثر من 250 صاروخ
في وسط البلاد أصيب اثنان بجروح متوسطة وخفيفة، وفي منطقة حيفا أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة • واصابة خطيرة في كفار بلوم
اليوم الـ 415 للحرب: أُطلق اليوم (الأحد) نحو 250 صاروخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، وهو رقم يجعل هذا اليوم هو اليوم الذي شهد أكبر عدد من عمليات الإطلاق من لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وأصيب شخصان بجروح متوسطة وخفيفة في وابل الصواريخ على وسط المدينة. في حين أصيب إسرائيلي بصورة خطيرة في كفار بلوم.
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نتنياهو بعقد جلسة مشاورات مصغرة لبحث ملف التسوية مع لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 12 مقراً لحزب الله في الضاحية الجنوبية
شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيهات المخابرات العسكرية، هجوماً على 12 مقراً عسكرياً لحزب الله في منطقة الضاحية في بيروت. جاء هذا وفقا لما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن من بين المقرات التي تعرضت للهجوم مقرات استخبارات حزب الله، ووحدة الصواريخ الساحلية التابعة للمنظمة، والوحدة 4400، التي يعتقد أنها تنقل أسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان وأفادت أيضًا أن المقر الذي تعرض للهجوم كان يستخدمه حزب الله للتخطيط والقيادة وتنفيذ خطط ضد إسرائيل وضد قوات الجيش الإسرائيلي التي تنشط في جنوب لبنان.
تقرير لبناني: 7 اعتداءات في الضاحية في الموجة الأخيرة
أفادت شبكة NBN اللبنانية أنه في موجة الهجمات الأخيرة التي شهدتها منطقة الضاحية في بيروت، تم تنفيذ سبع هجمات حتى الآن. وبحسب التقارير فإن الهجمات لا تزال مستمرة.
لأول مرة منذ مذكرة الاعتقال في لاهاي: غالانت سيتوجه لزيارة الولايات المتحدة وسيلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين
ينطلق وزير الأمن السابق يوآف غالانت يوم الأحد المقبل في زيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وهذه هي الرحلة الأولى التي يقوم بها غالانت منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحقه.
قلق فلسطيني من قرار وزير الأمن الإسرائيلي الغاء اوامر الاعتقال الاداري ضد المستوطننين
انفجار طولكرم عبوة ناسفة وليس ضربة صاروخية من لبنان
خلافاً للتقارير الفلسطينية عن إصابة مباشرة بصاروخ لبناني لأحد المنازل في طولكرم، أوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة في مخيم اللاجئين بالمدينة. أسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
إطلاق النار شمال إسرائيل: أصابة بجراح خطيرة جراء سقوط صاروخ في منطقة كفار بلوم، ويتلقى العلاج في مستشفى زيف في صفد
هاجم الجيش الإسرائيلي منصة الإطلاق التي تم إطلاق الصواريخ منها باتجاه منطقة خليج حيفا في وقت سابق من هذا اليوم؛ وتم رصد 25 صاروخًا اجتازت الحدود إلى داخل إسرائيل
حزب الله يكثف هجماته بصورة غير مسبوقة تجاه إسرائيل ويطلق صواريخ نوعية: مراسلنا من موقع سقوط صواريخ شمال إسرائيل
تقارير في لبنان: غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت
الوابل إلى الجليل: رصد نحو 20 صاروخاً عبرت من لبنان وتم اعتراض بعضها
أصيب إسرائيليان يبلغان من العمر 56 و54 عاما بجروح طفيفة بشظايا وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق وابل من الصواريخ في منطقة حيفا. وقام مسعفو نجمة داوود الحمراء بتقديم العلاج الطبي لهم ونقلهم إلى مستشفيات بني تسيون ورمبام.
عملت فرقة الإطفاء على اخماد الحرائق التي اندلعت عقب إطلاق النار في مكان الحادث في بيتح تكفا، حيث اشتعلت النيران في عدة مركبات. بعد تفتيش المنازل المجاورة، تم إنقاذ ما مجموعه خمسة أشخاص محاصرين بدرجات متفاوتة من الإصابات، ولحقت أضرار جسيمة بالممتلكات، وكان هناك تسرب للغاز في الحادث
عقب السقوط وسط البلاد، تم نقل امرأة تبلغ من العمر 70 عاما إلى مستشفى بيلينسون في حالة متوسطة بعد استنشاق الدخان نتيجة اشتعال النيران في مركبة. أصيب رجل يبلغ من العمر 23 عامًا بجروح طفيفة وتم نقلة أيضًا إلى بلينسون. عالج مسعفو نجمة داود الحمراء عددًا من ضحايا الهلع والأشخاص الذين أصيبوا وهم في طريقهم إلى منطقة محمية