تغطية متواصلة|| حزب الله يكثف هجماته بصورة غير مسبوقة وإطلاق أكثر من 250 صاروخ

اليوم الـ 415 للحرب: أُطلق اليوم (الأحد) نحو 250 صاروخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، وهو رقم يجعل هذا اليوم هو اليوم الذي شهد أكبر عدد من عمليات الإطلاق من لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وأصيب شخصان بجروح متوسطة وخفيفة في وابل الصواريخ على وسط المدينة. في حين أصيب إسرائيلي بصورة خطيرة في كفار بلوم.

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