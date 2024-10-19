مقتل إسرائيلي جراء شظايا صاروخ اصابت مركبته قرب عكا وإصابة تسعة آخرين بعد رشقات كثيفة لحزب الله

أدى سقوط شظايا صاروخ تجاه مركبة لرجل إسرائيلي قرب عكا وذلك خلال جلوسه في السيارة الى مقتله، جاء ذلك بعد إطلاق وابل كثيف من لبنان باتجاه منطقة الكرايوت والجليل الغربي، في حين أصيب رجل آخر بصورة متوسطة ونقل الى المستشفى في نهاريا. وخلال القصف تم إطلاق رشقة كثيفة بلغت 60 قذيفة من لبنان.

وقالت أوريت أوحانا، مسعفة نجمة داود الحمراء والتي كانت من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الحدث: "وصلنا إلى مكان الحدث بسرعة ورأينا مركبة متضررة نتيجة إصابة مباشرة بالقرب منها. كان داخل السيارة رجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاماً توقف الى جانب الطريق وأصيب بشظايا، وللأسف كانت إصابته خطيرة جداً ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل رجل آخر مصاب بجروح متوسطة من مكان الحدث بعد أن خرج من نفس السيارة عندما انطلق الإنذار".

27A

وفي وقت سابق، وقع سقوط في كريات آتا أدى إلى اشتعال النار في مركبة، كما لحقت أضرار بمبنى سكني في المدينة. وفي الحادث، أصيب أربعة أشخاص بجروح متوسطة وخفيفة، وتم نقل خمسة إلى مستشفى رمبام بسبب الهلع.

وفي حادثة أخرى، سقطت قذيفة على طريق في الجليل الغربي، وأصيب أربعة أشخاص بجروح متوسطة وخفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى رمبام.

وفي أعقاب القصف العنيف على الشمال خلال النهار حيث أطلقت أكثر من 116 قذيفة حتى الآن ، اندلعت عدة حرائق في مناطق مفتوحة بالقرب من شلومي وكذلك في منطقة صفد وروش بينا. وتعمل فرق الإطفاء في المناطق المشتعلة لإخماد الحرائق.