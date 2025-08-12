عريضة من جنود احتياط إسرائيليين تطالب بوقف الحرب وإعادة المخطوفين

قد يعجبك أيضًا -

وقّع أكثر من 75 جنديًا احتياطيًا في الجيش الإسرائيلي، كثير منهم مقاتلون، على عريضة تطالب بإنهاء الحرب وإعادة المخطوفين.

وتُوجه العريضة رسالة إلى الحكومة وهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، تفيد بأن إطالة أمد الحرب، وتوسعها المخطط له، يضران بأمن إسرائيل ويعرّضان حياة المخطوفين للخطر بشكل كبير. وقال الجندي أفشالوم زوهر سيل، أحد المبادرين إلى العريضة: "يجب أن أفعل شيئًا حيال معارضتي لاستمرار القتال. أعارض لا سمح الله، تجنيدي في القتال في غزة، ومن ثم يحدث مكروه لأحد المخطوفين أو يموت. سيكون ذلك على ضميري. لن أنام ليلًا حينها". وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان الشخص الذي اتخذ قرار السيطرة على مدينة غزة، ينام ليلًا"، في إشارة إلى المستوى السياسي. وتابع قائلا:" حتى رئيس الأركان يقول في جلسات مغلقة، إن ذلك ‘فخ قاتل‘".

وشن عضو الكنيست أوهاد طال (من حزب "الصهيونية المتدينة" اليميني)، هجوما على أفشالوم زوهر سيل. وقال:" كونه جنديًا لا يمنحه الحق في فرض مواقفه وآرائه على حكومة إسرائيل، لا فيما يتعلق بصفقات المخطوفين، ولا فيما يتعلق بالخطوة الصحيحة في قطاع غزة. ليس لديه أي ميزة".