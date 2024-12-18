مرونة والعلاقة مع السعوديين: كافة التفاصيل حول صفقة المختطفين الوشيكة

تجري إسرائيل وحماس مفاوضات متقدمة جدًا بشأن صفقة المختطفين – هذا وفقًا لسلسلة من التقارير في الأيام الأخيرة. وبحسب أحد التقارير، تبقى مسألتان نهائيتان مفتوحتان قبل إغلاق المفاوضات وتنفيذ الصفقة. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصدر في حماس أنه إذا لم يحدث أي تشويش، فمن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

ونشرت i24NEWS الليلة الماضية التفاصيل الرئيسية للصفقة، إلى جانب رسالة المسؤولين السعوديين للرئيس المنتخب دونالد ترامب - التي ربطت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعمليات التطبيع مع إسرائيل. حيث أن أهم مرونة من قبل حماس هي عدم وجود التزام إسرائيلي بإنهاء الحرب، كما طالبت المنظمة في البداية. وأوضحت إسرائيل الليلة الماضية أنها ستستأنف الحرب بعد انتهاء وقف إطلاق النار..

وبحسب أبرز بنود الاتفاق الذي يتشكل، كما نشرت موقع i24NEWS، فإن وقف إطلاق النار سيسري لمدة شهر، سيتم خلاله إطلاق سراح العشرات من المختطفين والمختطفات بشكل تدريجي. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات فيما يتعلق بعدد المفرج عنهم. وفي المقابل، سيتم إطلاق سراح مئات السجناء الأمنيين، بما في ذلك ممن ادينوا بقتل إسرائيليين ، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم ترحيلهم إلى غزة أو إلى دولة ثالثة، كما تطالب إسرائيل.

كما تظهر تفاصيل الصفقة تراجع حماس عن مطلبها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بشكل عام، ومن محور فيلادلفيا بشكل خاص. الجهاز الأمني سيقلص القوات في المحور، لكن سيظل هناك تواجد إسرائيلي في المنطقة. كما وافقت حماس على بقاء القوات الإسرائيلية في محور نيتزريم، أثناء عودة سكان غزة إلى شمال القطاع. وسيتم فحص السكان أمنيا لمنع مرور مسلحين.

في غضون ذلك، ربط مسؤولون سعوديون كبار وقف إطلاق النار في غزة بعمليات التطبيع مع إسرائيل. وقال المسؤولون لمبعوثي ترامب إنه لن يكون هناك تطبيع دون وقف الحرب في غزة. في الأسابيع الأخيرة، التقى مسؤولون مقربون من الرئيس المنتخب بممثلي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذين طالبوا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالإدلاء ببيان بشأن إنشاء دولة فلسطينية - ليس بالضرورة اعترافًا، ولكن بيانًا من شأنه أن يمثل الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية.