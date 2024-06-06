حادثة غير عادية على حدود غزة: محاولة تسلل وإطلاق نار تؤدي إلى مقتل ثلاثة عناصر من حماس

وقعت حادثة غير عادية على حدود قطاع غزة، حيث اقترب عناصر من حماس من السياج في منطقة رفح بهدف عبور الحاجز. وأطلقوا النار على قوة من الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم، مع احتمال هروب الرابع إلى المنطقة. يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في الحادث الخطير.

وقع الحدث في الساعة الرابعة فجراً، أمام كيرم شالوم وحوليت. رصد المراقبون تحركات مشبوهة على الرادارات وسط ضباب كثيف، وأعلنوا عند الساعة 4:30 عن إجراء "توماهوك" أي تسلل مشتبه به. قامت القوات التابعة لوحدة دورية البدو المسؤولة عن القطاع بإجراء عمليات مسح وتفتيش، وفي الساعة 5:00، تم خلال عمليات التمشيط مواجهة عناصر حماس الذين أطلقوا النار وكانوا مسلحين بأسلحة خفيفة وصواريخ آر بي جي.

هاجمت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو من طراز Zik، موجهة لمراقبة المجموعة، العناصر وقتلت اثنين منهم. وقتل آخر بنيران دبابة بعد فترة وجيزة، على بعد 400 متر من السياج في قطاع غزة، بالقرب من رفح. استمرت المعركة لعدة دقائق، وفي نهاية تبادل إطلاق النار العنيف، تمكن أحد العناصر من الفرار عائداً إلى رفح، رغم وجود الدبابات والطائرات في المكان.

أكد الجيش الإسرائيلي أن عناصر حماس لم يعبروا سياج "الساعة الرملية" المبني على طول قطاع غزة. وقد علم موقع "واينت" أنه في الأسابيع الأخيرة، اكتشفت قوات الجيش الإسرائيلي المزيد والمزيد من محاولات التسلل من قطاع غزة نحو إسرائيل، وخاصة من منطقة خان يونس، حيث انتهت مناورة هناك قبل حوالي شهرين. يتم إحباط المحاولات على بعد كيلومتر واحد أو نحو ذلك من الحدود بفضل كمائن المراقبة ونيران المقاتلين، مما ينتهي بقتل المشتبه بهم.

حادثة هذا الصباح تعد واحدة من أسوأ الحوادث التي حدثت على حدود غزة منذ الأسبوع الأول من الحرب. الجيش الإسرائيلي يوضح باستمرار لقوات الجيش في القطاع أن تهديد التسلل والمداهمة لم يزل وسيظل قائماً لسنوات قادمة، حتى لو على نطاق محدود من قبل الفرق الفردية.