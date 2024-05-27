الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين في حماس خلال الضربة في رفح

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال الليل (بين الأحد والاثنين) أن طائرات تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من المخابرات العسكرية والشاباك، هاجمت في وقت مبكر من قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل اثنين من كبار القادة في حماس - ياسين ربيع، رئيس مكتب المنظمة في الضفة الغربية، وخالد النجار، مسؤول كبير في مكتب حماس في الضفة الغربية.

وأضاف التقرير أن الهجوم الذي جرى في تل السلطان شمالي غرب رفح، اعتمد على معلومات دقيقة. وذكر البيان أن مكتب الضفة في حماس مسؤول عن توجيه تمويل ودعم عمليات في الضفة الغربية وفي إسرائيل. كما تطرق الجيش الإسرائيلي في البيان إلى التقارير الفلسطينية أن الهجوم والحريق الذي تسبب به في المنطقة تسبب بمقتل وإصابة عدد كبير من النازحين غير المتورطين، مشيرا الى أن الحدث قيد التحقيق.

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وذكر البيان أن ياسين ربيع أدار كافة الأجهزة العسكرية لمكتب الضفة الغربية في حماس، وكان يحول الأموال لأغراض عدائية لجهات مسلحة وتوجيه هجمات لنشطاء حماس في الضفة الغربية. وفي الماضي، نفذ ربيع عددا من العمليات التي أدت لمقتل إسرائيليين، خلال السنوات 2001 و2002 حيث قتل خلالها جنود إسرائيليين أيضا.

أما القيادي خالد النجار قام بتوجيه عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية، وبتحويل أموال بغرض تنفيذ عمليات لصالح حماس غزة. والذي كان متورطا في الماضي بتنفيذ هجمات قاتلة خلال الأعوام 2001 و2002 أدت الى مقتل وإصابة مدنيين وجنود إسرائيليين.