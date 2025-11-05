صحيفة الأخبار اللبنانية المرتبطة بحزب الله أفادت أن "الولايات المتحدة ترفض أي مقاربة خارج إطار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. كما أصر الأمريكيون على أن الطريقة الوحيدة لمنع 'عقاب إسرائيلي' على لبنان هي البدء بخطوات لتفكيك سلاح حزب الله، وإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق. كما تم الإشارة إلى أن واشنطن 'لا تنوي ممارسة أي ضغط على إسرائيل'"