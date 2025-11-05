تقرير: إسرائيل تشن غارات على حي الشجاعية في قطاع غزة | آخر التحديثات
تقارير فلسطينية عن غارات جوية وإطلاق نار من قبل إسرائيل شرق القطاع • تقرير: الولايات المتحدة لا تنوي الضغط على إسرائيل بشأن المفاوضات لوقف إطلاق النار وتصر: "الطريق الوحيد هو نزع سلاح حزب الله"
تقارير فلسطينية صباح الأربعاء: إسرائيل تشنّ غارات جوية وتطلق نيراناً في محيط حيّ الشجاعية وتستهدف مناطق في قطاع غزة. وتقرير لبناني نقل عن مصادر مفادُه أن الولايات المتحدة لا تعتزم ممارسة ضغوط على إسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، وتُشدّد على أن «الطريق الوحيد» لحلّ التهديد هو نزع سلاح حزب الله.
فلسطينية تُعتقل عند حاجز قرب القدس: "كنت أرغب بتنفيذ عملية"
اعتقلت الشرطة سائقة فلسطينية عند حاجز الزعيم في منطقة القدس بعد رفضها الامتثال لأوامر رجال الأمن. وأوضحت خلال التحقيق أنها كانت تنوي تنفيذ عملية، وقد نُقلت للتحقيق لدى جهاز الشاباك.
السعودية تخطط لشراء 48 طائرة F-35 من الولايات المتحدة… الصفقة تتقدم ووزارة الدفاع الأمريكية تناقشها حالياً
صحيفة الأخبار اللبنانية المرتبطة بحزب الله أفادت أن "الولايات المتحدة ترفض أي مقاربة خارج إطار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. كما أصر الأمريكيون على أن الطريقة الوحيدة لمنع 'عقاب إسرائيلي' على لبنان هي البدء بخطوات لتفكيك سلاح حزب الله، وإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق. كما تم الإشارة إلى أن واشنطن 'لا تنوي ممارسة أي ضغط على إسرائيل'"
