أفادت قناة "الشرق" السعودية، اليوم (الخميس)، أن الإدارة الأمريكية تبحث عن حلول مؤقتة للقضايا التي تعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين بين حماس وإسرائيل - خاصة في كل ما يتعلق بمعبر رفح ومحور فيلادلفيا ومحور نيتسريم في قطاع غزة، جاء هذا نقلا عن ديبلوماسيين عرب وفلسطينيين.

وذكرت المصادر أن اجتماعاً عقد الأسبوع الماضي في تل أبيب بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين لبحث إدارة معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، وأن الأميركيين اقترحوا أن تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة معبر رفح. العبور. مع ذلك طلبت إسرائيل بأن يتم ذلك بشكل غير رسمي، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية.

كما شددت المصادر أنه من بين الحلول التي طرحها الأميركيون، أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، وتراقب الولايات المتحدة ومصر محور فيلادلفيا بديلاً عن وجود الجيش الإسرائيلي هناك. بالإضافة لذلك. سيجري كل من الولايات المتحدة ومصر تفتيشا من الجو للاجئين الغزيين العائدين إلى شمال قطاع غزة بدلا من التفتيش الخاص والشخصي.

وأشار مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية إلى الاجتماع الثلاثي المذكور، وأوضح أن السلطة أبلغت الأميركيين والإسرائيليين والوسطاء أن السلطة لن تعمل في معبر رفح طالما كان هناك تواجد إسرائيلي هناك، ولكن فقط بعد انسحاب إسرائيل من المعبر. كما أشار الى أن الهدف من اللقاء هو أيضاً مناقشة جزء من إدارة قطاع غزة بعد الاتفاق على إطلاق سراح المختطفين، ووصف هذا اللقاء في هذا الشأن بـ "الاستكشاف".

وقال المسؤول الفلسطيني للقناة السعودية إن إسرائيل لا تريد لقاء مسؤولين من السلطة الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة هي التي أصرت على وجوده، بهدف محاولة خلق أرضية مشتركة تؤدي إلى تنفيذ اتفاق للإفراج عن المختطفين.

وبحسب التقرير، مثل الولايات المتحدة في الاجتماع المستشار الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، كما مثل السلطة الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج . وأكدت المصادر أيضًا أن الجهاز الأمني في إسرائيل يبدي تفهمًا وموافقة على الحلول التي طرحتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا ومحور نيتسريم ومعبر رفح، لكن رئيس الحكومة نتنياهو لم يشكل بعد رأيا حازما في هذا الشأن لأنه يريد تجنب أي اتفاق من شأنه أن يؤدي حتى إلى وقف مؤقت للحرب.

ورد مصدر رفيع في حماس على الأمر، لقناة "الشرق" وقال إن حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق وطني فلسطيني في كل ما يتعلق بإدارة قطاع غزة وليس فقط فيما يتعلق بإدارة معبر رفح. وأوضح المسؤول الكبير في حماس أيضًا أنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل حماس فيما يتعلق "باليوم التالي" بخصوص المسؤولية عن القطاع.