كيف أثرت الضغوطات التركية لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

مصدر عربي مشارك في محادثات التفاوض بين إسرائيل وحماس قال اليوم (الأحد) لـ i24NEWS إن "التدخل التركي الجديد في الأسابيع الأخيرة والضغط الذي مارسته الاستخبارات التركية على حماس للسير نحو صفقة شكّل نقطة تحول في المفاوضات، وهذا ما أتاح التوصل إلى الاتفاق الوشيك".

المصدر هو شريك في المفاوضات ويتواجد على الخط بين قطر، مصر والسعودية. وبحسب قوله، كما ذُكر، "تركيا مارست ضغوطاً شديدة جداً على حماس وهي التي جعلت الحركة توافق وتقبل جوهر متطلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف أن "خطوات تركيا ساهمت في أن حماس ردت بسرعة مفاجئة، بعدما نقل ممثلوها تعهداً باسم حماس إلى مكتب ترامب - الذي فرض مهلة زمنية صارمة على التنظيم".

بالإضافة إلى ذلك، قال: "تركيا وعدت الأمريكيين بأن حماس ستُفرج عن جميع المختطفين - الأحياء والأموات - دفعة واحدة. وذلك رغم أن موقف الجناح العسكري للحركة هو أنه يجب الإفراج عن 10 مختطفين خلال 60 يومًا وبحسب الانسحاب الإسرائيلي".

"التدخل التركي أدى أيضًا إلى وعد رئيس وزراء قطر للرئيس ترامب، خلال لقائه مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بجعل حماس تقول 'نعم' للمقترح الأمريكي"، أضاف المصدر. "ليس أن القطريين كانوا متفائلين، بل تصرفوا بموجب الإنذار الذي نقله ترامب عبر الأتراك لحماس".

في الآونة الأخيرة، بالفعل لعب رئيس الاستخبارات التركي دورا كبيرًا في ملف حماس، حيث قام بزيارات لمصر ولقطر، بل واستضاف قيادات حماس عدة مرات في تركيا. مقابل موافقة حماس، وإن كانت جزئية، على المخطط، طلبت تركيا من الرئيس ترامب قبول رد حماس - وهو ما يفسر رد فعله السريع جدًا وتغريدة الرئيس التي عرض فيها باللغة الإنجليزية رد حماس كما هو تقريبًا.

المصدر وكذلك مصادر أخرى أوضحوا أنه "هناك فجوة كبيرة بين قيادة حماس الموجودة في قطر وبين قيادة الجناح العسكري في غزة". وبحسبهم، "خليل الحية، قائد حماس في غزة، يتبنى موقف قائد الجناح العسكري لحماس - وهو ما يتعارض مع موقف قيادات الحركة في الخارج".

الخلافات وصلت أيضًا إلى وسائل الإعلام العربية. بعد أن نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" خبرًا يفيد بأن الجناح العسكري سمح لقيادة حماس في الخارج اتخاذ القرار، أعربت القيادة العسكرية عن غضبها الشديد من ذلك.

على إثر ذلك، أحضر الجناح العسكري مراسل الـBBC ليقوم بتغطية مكالمة بين الوسطاء وقائدها، الذي كرر وأكد أنه "مصمم على القتال وأنه لن يقبل التسوية مع إسرائيل". وأضاف أيضاً أنه "يُصرّ على انسحاب كامل، وأن القيادة في الخارج ليست ذات تأثير، لأن من يحتجز المختطفين هو حماس في غزة".

يجدر بالذكر أن كل من قطر وتركيا معنيتان باستمرار وجود قيادة حماس في غزة وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام، ووفقًا للمصدر العربي "فقد تلقتا وعدًا أمريكيًا بشأن استمرار وجود حماس في القطاع، كما ورد أيضًا في رد حماس".

سؤال واحد بقي مفتوحًا: هل حاولت تركيا، وهل نجحت في إقناع حماس بالموافقة على التخلي عن سلاحها؟

في هذه الأثناء، تتحدث حماس عن إمكانية تسليم أسلحتهم الهجومية لمصر والاحتفاظ بأسلحتهم الدفاعية بحوزتهم في غزة.

تذكروا أن خطة ترامب تحدثت عن نزع السلاح من القطاع. في ردها، حماس أكدت أنها ستبقى في غزة في اليوم التالي، دون التطرق لقضية نزع السلاح أو الترحيل .