مكتب نتنياهو: "نحن شركاء في أهداف المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار"

أصدر مكتب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا لوسائل الإعلام باللغة الإنجليزية صباح اليوم (الجمعة) مفاده أن "إسرائيل شريك في أهداف المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار".

كما ورد أنه "بسبب العديد من التقارير الخاطئة المحيطة بمبادرة وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة، من المهم توضيح بعض النقاط": في وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت الولايات المتحدة مع إسرائيل عزمها على اقتراح، إلى جانب شركاء دوليين واقليميين. لوقف إطلاق النار في لبنان. إسرائيل شريكة في أهداف المبادرة".

وأوضحوا أن الهدف من المبادرة هو "السماح للسكان على طول حدودنا الشمالية بالعودة بأمان إلى منازلهم. وتقدر إسرائيل جهود الولايات المتحدة في هذا الصدد لأن دورها ضروري في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، اجتمعت طواقمنا أمس لمناقشة المبادرة وكيف يمكننا تحقيق الهدف المشترك المتمثل في عودة الناس بأمان إلى منازلهم. وسنواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة".

في غضون ذلك، عقد نتنياهو اجتماعات مع رئيس وزراء هولندا ديك سكوبف ومع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، خلال زيارة القادة إلى نيويورك، وحضر اللقاء أيضًا وزير الخارجية الصربي ماركو ديوريتش.

وشدد نتنياهو أمام رئيس صربيا على أن "لدينا هدف مشترك وهو إعادة جميع المختطفين بأمان إلى إسرائيل، بما يشمل ألون إيهال الذي يحتجزه إرهابيو حماس".

وافق الرئيس الصربي فوتشيتش على ذلك وأضاف أن "القضية التي تهمنا للغاية هي قضية المختطفين. نصلي من أجل رؤية هؤلاء الأشخاص أحرارًا في أقرب وقت ممكن. لدينا مواطن صربي مختطف. ونأمل أن يتمكن المختطفون للعودة إلى والديهم وأطفالهم وأخواتهم وإخوتهم وعائلاتهم - وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا".

أعرب القادة الاثنين أيضًا عن رغبة مشتركة في توسيع التعاون بين الدول في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والأمن والتجارة.