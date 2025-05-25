اليوم 597 من الحرب: انطلقت صباح اليوم (الأحد) صفارات الإنذار في القدس والبحر الميت ووسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن؛ تم اعتراض الصاروخ دون وقوع إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة قتالية من اللواء 401 قتلت مسلحين أطلقوا النار على قوة تابعة له خلال دقائق. وفي غزة، وردت أنباء عن مقتل تسعة أشخاص في أعقاب هجمات في مختلف أنحاء القطاع خلال الليل. كما أعلن في لبنان عن إقامة لواء جهادي اطلق عليه اسم "لواء أحمد الأسير".

وزارة إعلام حماس: الجيش الإسرائيلي يسيطر على 77% من أراضي قطاع غزة وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس بيانا قال فيه إن الجيش الإسرائيلي سيطر على 77% من أراضي قطاع غزة. تقارير فلسطينية: ضربات قوية في قطاع غزة: خان يونس وبيت لاهيا اعتراض صاروخ من اليمن بعد اطلاق الصفارات في منطقة القدس تقرير لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على قرية في جنوب البلاد وأفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في منطقة قرية كلا جنوب لبنان. وذكر التقرير أن الهجوم تم أثناء إطلاق نيران الرشاشات على المنطقة. تقارير فلسطينية: مقتل تسعة أشخاص في هجمات في أنحاء القطاع الليلة الماضية لبنان: ظهر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأسيس لواء جهادي جديد يسمى "لواء أحمد الأسير"، نسبة إلى جهادي سني من لبنان عارض حزب الله وألقي القبض عليه في عام 2013 بتهمة قتل جنود لبنانيين. وبحسب الإعلان فإن اللواء يهدف إلى تهديد المسيحيين والعلويين والشيعة واليهود والدروز والأميركيين في البلاد