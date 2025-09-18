مقتل أربعة مقاتلين بينهم رائد وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة ناسفة في رفح

قد يعجبك أيضًا -

خلال عملية للواء 261 في حي الجنينة برفح جنوب قطاع غزة، قُتل أربعة مقاتلين صباح اليوم (الخميس)، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم.وهم الرائد عمري حاي بن موشيه، 26 عامًا، والملازم رون أرييلي، 20 عامًا، والملازم إيتان أفنير بن يتسحاق، 22 عامًا، والملازم عيران شاليم، 23 عامًا، وهو قائد سرية وثلاثة طلاب في دورة ضباط.

كما أصيب ثلاثة مقاتلين آخرين، أحدهم في حالة خطيرة للغاية واثنان في حالة متوسطة. تم نقل الجرحى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلاتهم. وبذلط يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين من الجنود منذ بداية الحرب الى 908.

وقع الحادث حوالي الساعة 9:30 صباحًا، عندما اصطدمت مركبة عسكرية من طراز هامر بعبوة ناسفة. وقع الحادث بينما كانت القوة، التي ضمت ناقلة جند مدرعة من طراز D-9 وسيارتي هامر، تتقدم على محور عملياتي.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إنه على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، يعمل اللواء في منطقة رفح، فوق الأرض وتحتها، بهدف القضاء على أنشطة ونشطاء حماس المنطقة . ورغم أن المدينة تُعتبر خالية إلى حد كبير من المسلحين، إلا أن الاشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين لا تزال مستمرة. هذا الصباح فقط، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن ثلاث حوادث عملياتية في القطاع نفسه، تم خلالها اغتيال عناصر من حماس.