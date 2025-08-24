قد يعجبك أيضًا -

اليوم 688 من الحرب: 50 مختطفا لا يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة ، تظاهرت عائلات المخطوفين صباح اليوم (الأحد) أمام منازل وزراء الحكومة إحباط كبير في مصر وقطر بسبب عدم قيام إسرائيل في الرد بشكل إيجابي على الاقتراح الذي وافقت عليه حماس بينما كانت تمضي قدمًا في الوقت نفسه في الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة.