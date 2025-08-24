احتجاجات عائلات المخطوفين أمام منازل الوزراء الإسرائيليين || تحديثات
• وفقًا لتقرير عربي، فجر جيش الدفاع الإسرائيلي روبوتات مفخخة في جباليا في شمال قطاع غزة • اليوم 688 من الحرب
اليوم 688 من الحرب: 50 مختطفا لا يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة ، تظاهرت عائلات المخطوفين صباح اليوم (الأحد) أمام منازل وزراء الحكومة إحباط كبير في مصر وقطر بسبب عدم قيام إسرائيل في الرد بشكل إيجابي على الاقتراح الذي وافقت عليه حماس بينما كانت تمضي قدمًا في الوقت نفسه في الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "نؤكد على أهمية رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة. إن رفض إسرائيل للمقترحات يضر بالجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار. إن استمرار توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة سيفاقم الوضع المتوتر"
تقرير في لبنان: طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على مواطن قرب منزله في قرية الظهيرة جنوب البلاد
الجيش المصري يعزز قواته على الحدود مع قطاع غزة
ناشدت عائلات المختطفين وزيرة المواصلات ميري ريغيف تعزيز خطوط القطارات في يوم الذروة، الثلاثاء، تحت شعار "إسرائيل تقف". وفي إطار فعاليات اليوم، ستنطلق مسيرة مركزية من محطة قطارات سافيدور المركزية الساعة السابعة مساءً، ومن هناك سيتوجه المشاركون نحو التجمع الضخم في ساحة المختطفين الساعة الثامنة مساءً.
تقرير فلسطيني: القوات الإسرائيلية تعمل في محيط قرية المغير
https://x.com/i/web/status/1959475648243921303
المتظاهرون من أجل المختطفين يقطعون الطريق السريع رقم 1 باتجاه تل أبيب
عاد مقاتلو اللواء 401، التابع للفرقة 162، إلى القتال في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.
تقرير عربي: الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قباطية جنوب جنين
تقرير عربي: الجيش الاسرائيلي فجر روبوتات مفخخة في جباليا شمال قطاع غزة خلال الليل
https://x.com/i/web/status/1959432578307391717
