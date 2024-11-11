تغطية متواصلة|| هجوم إسرائيلي قرب الحدود السورية اللبنانية وإطلاق رشقة كثيفة من لبنان هي الأعنف منذ بداية الحرب

وزير الخارجية الإسرائيلي: ايران أكثر عرضة من أي وقت مضى لاستهداف منشآتها النووية، توجد إمكانية لإزالة تهديد التدمير"

ووفقا له في اجتماع مع أعضاء منتدى هيئة الأركان العامة، فإن "ترتيب الأولويات الذي تراه هذه الحكومة بوضوح شديد هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. ونحن الآن، بسبب الضربات القاسية التي وجهناها لحزب الله والضربة الساحقة التي وجهناها لإيران، في وضع أصبحت فيه إيران اليوم أكثر عرضة من أي وقت مضى، عمليا ومعرفيا، للأذى، والوعي لا يقل أهمية هنا. اليوم هناك إجماع وطني ومنهجي واسع النطاق على ضرورة إحباط البرنامج النووي الإيراني، وهناك أيضا فهم بأن هذا أمر ممكن التنفيذ - ليس فقط في الجانب الأمني، ولكن أيضا في الجانب السياسي"