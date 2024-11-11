تغطية متواصلة|| هجوم إسرائيلي قرب الحدود السورية اللبنانية وإطلاق رشقة كثيفة من لبنان هي الأعنف منذ بداية الحرب
مقتل ضابط في معركة شمال قطاع غزة • تم إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه شرق إسرائيل - وتم اعتراضه خارج أراضي إسرائيل • تم اعتراض أربعة مسيرات خارج الأراضي الإسرائيلية
اليوم 402 من الحرب: تم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ باتجاه الجليل الغربي اليوم (الاثنين)، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة وخفيفة ورصدت إصابة مبنى في كرمئيل. سقطت طائرة بدون طيار في "موشاف ليمان" في الجليل الغربي دون إنذار، ولم تقع إصابات، في حين أطلقت رشقة هي الأعنف منذ بداية الحرب تجاه منطقة الجليل وبلغت 80 قذيفة. انعقدت القمة العربية الإسلامية في الرياض، والتي هاجم خلالها سلسلة من زعماء الدول العربية إسرائيل بشدة.
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مسؤولون فلسطينيون: "محادثات وقف إطلاق النار ما زالت متوقفة وأمريكا تضغط على الأطراف"
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" التي تصدر في لندن باللغة العربية، عن مسؤولين فلسطينيين مطلعين على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن المفاوضات لا تزال متوقفة، في حين تتمسك كل من إسرائيل و"حماس" بشروطهم السابقة كما أكدت المصادر للصحيفة أنه لا توجد اتصالات جديدة في هذا الشأن، وأن "هناك ضغوطاً أميركية على الطرفين"
أنباء عن عملية دهس قرب بيت لحم، فرار المنفذ وإصابتين طفيفتين
أصيب شخصين بصورة طفيفة جراء بعد إصابتهما من مركبة مسروقة استقلها فلسطيني، اقتحم حاجز للجيش الإسرائيلي قرب قرية الخضر قرب بيت لحم. حتى هذه اللحظة ليس من الواضح إن تم اعتقال منفذ العملية.
مسؤول سياسي كبير: إذا رفض حزب الله وقف إطلاق النار فسنعمق أنشطة الجيش الإسرائيلي
علق مسؤول سياسي كبير على الوضع في الشمال قائلاً: "إذا رفض حزب الله شروط وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل ستكثف هجماتها وتعمق عملية الجيش الإسرائيلي".
تقرير لبناني: سبعة قتلى في هجوم إسرائيلي جنوب صيدا
https://x.com/i/web/status/1855998154832802145
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وزير الخارجية الإسرائيلي: ايران أكثر عرضة من أي وقت مضى لاستهداف منشآتها النووية، توجد إمكانية لإزالة تهديد التدمير"
ووفقا له في اجتماع مع أعضاء منتدى هيئة الأركان العامة، فإن "ترتيب الأولويات الذي تراه هذه الحكومة بوضوح شديد هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. ونحن الآن، بسبب الضربات القاسية التي وجهناها لحزب الله والضربة الساحقة التي وجهناها لإيران، في وضع أصبحت فيه إيران اليوم أكثر عرضة من أي وقت مضى، عمليا ومعرفيا، للأذى، والوعي لا يقل أهمية هنا. اليوم هناك إجماع وطني ومنهجي واسع النطاق على ضرورة إحباط البرنامج النووي الإيراني، وهناك أيضا فهم بأن هذا أمر ممكن التنفيذ - ليس فقط في الجانب الأمني، ولكن أيضا في الجانب السياسي"
خبير في الشؤون الإسرائيلية: نتنياهو لا يزال بحاجة ماسة إلى بن غفير في داخل حكومته
مقتل الضابط احتياط ايتمار فريدمان، قائد طاقم في الوحدة الخاصة لوتار فرع ايلات، وهو بجيل 34 عاما من ايلات، أصيب جراء صاروخ مضاد للمدرعات في جباليا شمال قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: حوالي 90 عملية إطلاق في القصف الأخير على الكريوت، تم اعتراض معظمها - وتم رصد سقوط بعضها
ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في غضون 20 دقيقة،رصد حوالي 90 عملية إطلاق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والغربي والخليج، وتم رصد سقوط بعضها في مناطق مفتوحة. وسقط صاروخ على مبنى سكني في كريات آتا وسيارة، وفي كريات بياليك سقطت قذيفتان على مباني مختلفة، وفي كريات يام أصابت قذيفة مبنى سكني، وفي كريات موتسكين أصابت قذيفتان مبنيين مختلفين.
مستشار الأمن القومي العراقي يلتقي في طهران مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني
التقى قاسم العرجي، مستشار الأمن القومي في العراق، اليوم في طهران، بالجنرال إسماعيل قأني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، المسؤول عن عمل الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق. وكتب العرجي في تغريدة نشرها على حسابه بشبكة X، أن اللقاءين ناقشا آخر التطورات في المنطقة وأهمية منع اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.