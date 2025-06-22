إسقاط 12 قنبلة وتدمير المواقع النووية: هكذا تم تنفيذ الهجوم الأمريكي في ايران

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تشير التقديرات في إسرائيل صباح اليوم (الأحد) إلى تدمير المواقع النووية الثلاثة في فوردو وأصفهان ونطنز، إثر قصف عنيف شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية. وقد ألحقت إسرائيل أضرارًا بالغة بمواقع أصفهان ونطنز مؤخرًا، بعد أن أنهى الأمريكيون المهمة.

تسعة قاذفات من نوع B-2 أقلعت من قاعدة "ويتمان" وأجهزتها اللاسلكية مغلقة. كل طائرة حملت قنبلتين زنة كل واحدة 13 طنًا. تم إسقاط 12 قنبلة على فوردو. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقرير يفيد بأن قنبلتين ألقيتا على نطنز، و30 صاروخ توماهوك بزنة 450 كغم أُطلِقوا باتجاه نطنز وأصفهان.

وفقًا للتقارير، كانت إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لهذا الهجوم منذ عام، خلال إدارة بايدن، حيث خشيت إدارته، بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا، من سعي إيراني لامتلاك قنبلة نووية. دارت نقاشات متعددة حول هذه القضية داخل الإدارة نفسها، ولكن في النهاية لم يُرصد أي محاولة من هذا القبيل، لذا تم استبعاد هذا الاحتمال.