مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة أثناء محاولة اختطافه من قبل مسلحين

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الأربعاء) عن مقتل جندي إسرائيلي خلال معركة بغزة. وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 889.

أشار تحقيق أولي إلى أنه خلال عملية لقوات الجيش الإسرائيلي في خان يونس، خرج مسلحون من نفق تحت الأرض وهاجموا قوة للجيش الإسرائيلي. حاول المسلحون اختطاف الجندي، الذي كان يعمل سائق حفارة. وقع اشتباك معهم فأطلق المسلحون النار عليه وقتلوه. أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة النار على المسلحين، فأصابت عددًا منهم وأحبطت عملية الاختطاف. ويجري التحقيق في تفاصيل الحادث.

ويشار الى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع قتل خمسة جنود إسرائيليين خلال انفجار عبوة ناسفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة، ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي مر الجنود فوق العبوات الناسفة في أحد الشوارع المركزية في بيت حانون شمال قطاع غزة، في حين أصيب 14 آخرين بجروح متفاوته اثنين منهم توصف حالتهم بالخطيرة.