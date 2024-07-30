مقتل إسرائيلي جراء رشقة صاروخية أطلقها حزب الله تجاه مناطق في شمال إسرائيل

رد الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية على الرشقة الصاروخية التي أطلقها حزب الله تجاه مناطق في شمال إسرائيل

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تقارير في لبنان: هجوم على منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة النبطية
تقارير في لبنان: هجوم على منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة النبطية27A

قتل شاب إسرائيلي (30 عاما) اليوم جراء ضربة صاروخية مباشرة أطلقها حزب الله من لبنان تجاه كيبوتس "هجوشريم" في إصبع الجليل شمال إسرائيل، ووصلت طواقم الإسعاف الى موقع الحدث وقدموا له العلاج الأولي، لكن الجهود لإنعاشه لم تنجح واضطروا الى الإعلان عن وفاته.

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وهذا هو القتيل الأول منذ ثلاثة أيام منذ المأساة في مجدل شمس والتي قتل بها 12 طفلا كانوا يلعبون كرة القدم في الملعب، والذين أصيبوا بصورة مباشرة من صاروخ تتهم إسرائيل حزب الله بإطلاقه. ولم ترد إسرائيل بعد على هذا الهجوم بضربة شديدة كما تعهد المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي رصدت رشقة صاروخية لعشرة قذائف اجتازت من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض غالبية الصواريخ، ورصد سقوط صاروخ في منطقة "هجوشريم" وهاجم الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق النار بنيران المدفعية. وفي وقت سابق هاجمت مقاتلات حربية البنية التحتية لحزب الله في منطقة غبشيت جنوب لبنان.

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