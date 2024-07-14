وزير الخارجية البريطاني حول الحرب في غزة: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار"

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه التقى برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال النهار، وكتب على شبكة إكس أن "رسالتنا واضحة: نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، حماية المدنيين، والوصول غير المقيد للمساعدات في غزة والطريق نحو حل الدولتين".