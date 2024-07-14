تغطية متواصلة|| وزير الأمن الإسرائيلي يقول إن ’ملاحقة مسلحي حماس ستستغرق سنوات’
واجتمع غالانت مع الطيارين الذين شاركوا في محاولة اغتيال محمد الضيف • وأكد أن "أعمالكم ستهيئ الظروف لإطلاق سراح المختطفين
اليوم الـ 282 للحرب: صرح مسؤولو حماس لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنه في حالة تصفية محمد الضيف فإن بديله سيكون شقيق يحيى السنوار، محمد السنوار. وعلق رئيس الشاباك على محاولة اغتيال محمد داف، وقال خلال تقييمه للوضع في قلب قطاع غزة، إن "الهجوم على خان يونس هو نتيجة لعملية استخباراتية معقدة".
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الحوثيون: قصفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن ردا على هجمات في غزة
زعم الحوثيون أنهم هاجموا السفينة الإسرائيلية MSC Unific في خليج عدن باستخدام عدة صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، ردا على الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة .
وزير الخارجية البريطاني حول الحرب في غزة: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار"
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه التقى برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال النهار، وكتب على شبكة إكس أن "رسالتنا واضحة: نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، حماية المدنيين، والوصول غير المقيد للمساعدات في غزة والطريق نحو حل الدولتين".
اتهام ضد عضو الكنيست السابق ميخائيل بن آري بالتحريض على العنصرية
وقدمت نيابة المنطقة الوسطى إلى محكمة الصلح في كفار سابا لائحة اتهام ضد عضو الكنيست السابق ميخائيل بن آري بتهمة التحريض على العنصرية.
سمح بالنشر: أصيب ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة في هجوم الدهس قرب الرملة
أصيب ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة في هجوم الدهس عند تقاطع نير تسفي بالقرب من تساريبين. هذا ما سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشره. وأصيب مقاتل آخر بجروح متوسطة، كما أصيب طالب في دورة الضباط بجروح طفيفة. وقد تم إبلاغ عائلاتهم.
تقرير فلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في بلدة الرام لاعتقال والد منفذ العملية في الرملة
التقى وزير الأمن يوآف غالانت مع الطيارين الذين شاركوا في محاولة اغتيال محمد الضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، وقال: “إن ملاحقة مسلحي حماس ستستمر لسنوات، من كبارهم كما تصرفتم الليلة الماضية إلى الإرهابيين في الميدان"