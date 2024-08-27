تفاصيل إضافية عن عملية إنقاذ المختطف فرحان القاضي من نفق جنوب قطاع غزة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم العثور على المختطف فرحان القاضي، الذي تم إنقاذه خلال عملية للجيش الإسرائيلي والشاباك من نفق في جنوب غزة في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، عن طريق الصدفة خلال عملية لتحديد موقع شبكة من أنفاق حماس. بحسب ما قاله اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وبحسب التقرير، فإن فريقاً بقيادة "الشييطت 13"، قام بمسح الأنفاق بحثاً عن مؤشرات لحماس، وعندها تفاجأت القوات بالعثور على القاضي وحيداً، دون حراس، في غرفة تقع على عمق حوالي 25 متراً تحت الأرض.

ويعتبر القاضي الرهينة الحية الثامنة التي يتم تحريرها في عملية الإنقاذ، وهو أول من يتم تحريره حياً من نفق، بدلاً من المنزل. وعلى عكس السبعة الآخرين، تم إطلاق سراحه دون قتال. وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاول فهم سبب اكتشافه بمفرده، في حين يبدو أن خاطفيه تركوه.

ووفقاً لشخص ثالث، فإن الجنود الذين عثروا عليه كانوا يخشون في البداية أن يكون القاضي، وهو مواطن عربي من مدينة رهط، ناشطاً في حماس، لكنهم سرعان ما أدركوا أنه مواطن إسرائيلي تم اختطافه في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقالت المصادر أيضاً إنه بدا ضعيفاً ويعاني من سوء التغذية، ولم يكن لديه القوة للخروج من النفق بمفرده.

Courtesy of the family

في غضون ذلك، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي توثيقًا إضافيًا للعملية، من كاميرات المقاتلين ومن داخل المروحية. ويظهر أحد مقاطع الفيديو لحظات الإنقاذ من كاميرات مقاتلي "الشييطت 13"، وتوثيقا آخر من داخل المروحية.