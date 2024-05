التغطية متواصلة| بلينكن يصل إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن صفقة الرهائن

القيادة المركزية الأمريكية تدمر سفينة سطحية غير مأهولة أطلقها الحوثيون وكانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر

https://twitter.com/i/web/status/1785460062494019752