التغطية متواصلة| بلينكن يصل إلى إسرائيل لإجراء محادثات بشأن صفقة الرهائن
ومن المقرر أن يجري بلينكن خلال زيارته محادثات مع مسؤولين إسرائيليين رئيسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس اتسحاق هرتسوغ.
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء في إطار جهوده الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.
ومن المقرر أن يجري بلينكن خلال زيارته محادثات مع مسؤولين إسرائيليين رئيسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس اتسحاق هرتسوغ. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم بلينكن زيارة معبر كرم أبو سالم وميناء أشدود لتقييم تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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https://twitter.com/i/web/status/1785460062494019752
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