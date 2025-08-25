الاقتراح الجديد لقطر بشأن صفقة المختطفين

قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: الاقتراح القطري الجديد: أفاد مراسل الشؤون الديبلوماسية في قناتنا العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الاثنين) أن قطر قدمت في الأيام الأخيرة سلسلة من "الأفكار الجديدة كإضافة إلى المخطط الحالي، بحيث ربما يسمح الاقتراح الجديد لإسرائيل بقبوله"، كجزء من الجهود الرامية إلى التوصل إلى صفقة شاملة وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل.

وفقًا لمصدرين مطلعين على التفاصيل، يستند الاقتراح إلى خطة إطلاق سراح عشرة مختطفين عُرضت الأسبوع الماضي، والتي أوضحت إسرائيل بشأنها أنها مستعدة لمناقشة صفقة لإطلاق سراح جميع المختطفين