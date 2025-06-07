الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثمان المختطف التايلندي ناتبونغ بينتا بعملية خاصة من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) أنه أنتشل من غزة جثمان المختطف ناتبونغ بينتا، الذي قُتل في أسر حماس. وهو مواطن تايلاندي، يبلغ من العمر 35 عامًا عند وفاته، قد اختُطف من كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع نقل جثمان بينتا جوًا إلى تايلاند. وبعد إعادة جثمانه إلى إسرائيل، لا يزال 55 مختطفًا في أسر حماس.

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية عن العثور على جثمان المختطف أمس في عملية خاصة نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي. وقد أبلغت السفارة عائلة بينتا وزوجته وابنه البالغ من العمر سبع سنوات، والمتواجدين في تايلاند، بالأمر. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن ناتبونغ قُتل في الأشهر القليلة الأولى بعد اختطافه حيًا من كيبوتس نير عوز. وكان بينتا أحد المختطفين الثلاثة الذين كانت حياتهم موضع قلق بالغ، ولم ترد أي معلومات عنهم منذ هجوم السابع من أكتوبر.

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بدأت قوات الجيش الإسرائيلي، والقيادة الجنوبية، وفرقة غزة في منطقة رفح عملية الإنتشال أمس، وتمكنت من ذلك بعد معلومات استخباراتية دقيقة استُخلصت من استجواب مسلح كان يخضع للاستجواب من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك). وقد استعاد مقاتلو الجيش الإسرائيلي من عدة وحدات مختلفة ، الجثمان من منطقة رفح بعد معلومات إضافية وردت من قيادة المختطفين، ويقول الجيش الإسرائيلي أن كتائب المجاهدين هي من قتلت بينتا.