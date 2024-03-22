اعتقال قيادات بارزة في تنظيمات مسلحة بمنطقة الشفاء في وقت يعقد فيه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي جلسة للنقاش

تم اعتقال عدد من القيادات البارزة في تنظيمات مسلحة في منطقة الشفاء، ولم يتم حتى الآن الكشف عن هوياتهم.

في سياق متصل بإسرائيل، تم التحدث بحذر يوم أمس عن التقدم المحرز في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح رهائن، دون الإشارة إلى تحقيق اختراق ملموس. اليوم، من المقرر أن يتوجه رئيس الموساد ديدي بارنيا مرة أخرى إلى الخارج، في وقت يعقد فيه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي جلسة للنقاش، تليها مناقشة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

بالإضافة إلى ذلك، سيفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً في حادثة وقعت صباح الأمس في منطقة غوش عتصيون، حيث قُتل مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 62 عاماً برصاص جندي احتياط، على الرغم من أنه لم يكن يشكل تهديداً حقيقياً. وفي حادثة أخرى وقعت في مفرق العزار، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الفلسطيني وصل بسيارة أجرة، اقترب من القوات، وبدأ في الجدال معهم.

بعد إطلاق النار، تم العثور على سكين بحوزته. المصاب بالرصاص هو يهودي متحول يقيم في الخليل، اكتملت عملية تحوله الديني قبل أربع سنوات، ويُعرف باسم داود بن إبراهيم.

الليلة الماضية، تم الإعلان لأول مرة عن لقاء بين مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي ومسؤول كبير في الشاباك مع مسؤول بارز في حركة فتح، حيث نوقشت آفاق "اليوم التالي" في غزة. يأتي هذا اللقاء في وقت تستمر فيه المواجهات على ثلاث جبهات: إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على المطلة، عمليات اغتيال جوية وتبادل لإطلاق النار، إضافة إلى عمليات اعتقال في منطقة الشفاء. وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تمت العملية في أحد المستشفيات بغزة حيث كان يتحصن عدد من المسلحين في قسم الطوارئ، وقد أسفرت عن اعتقال قيادات مهمة لم تُكشف هوياتهم بعد.