قيادة حماس تجري مناقشات سرية حول مستقبل الحركة

عامان من الحرب في قطاع غزة أوضحا لقيادة حماس في الخارج أن التنظيم لن يعود إلى ما كان عليه حتى الآن، وذلك بحسب عدد من الجهات العربية التي التقت بهم مؤخرًا. وبحسبهم، فإن القيادة في الخارج، وخاصة في قطر، تجري مناقشات سرية حول مستقبلها كحركة، في ظل الضغوط العربية لنزع سلاحها.

يقول المسؤولون إن في حماس يناقشون بجدية احتمال عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع، بدعم من قطر ومصر، ولكن سلسلة النقاشات حول مستقبل حماس نابعة من انخراط تركي-قطري متزايد داخل الحركة، وهو تدخل يحاول إيجاد ملاذ سياسي-دبلوماسي لحماس في السنوات القادمة.

وفقًا للمصادر العربية، "قطر طلبت من أبو مازن خفض شروط الحد الأدنى، بما يسمح بدخول حماس إلى السلطة الفلسطينية". أي، عدم مطالبتها بالالتزام أيضًا بقبول اتفاقيات أوسلو، في إطار قبول جميع الاتفاقيات التي وقعها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل. وأضافت المصادر أن التنظيم يناقش بجدية إمكانية التحول إلى حزب سياسي، لا يرفع شعار المقاومة المسلحة.

في حماس يقدّرون أن شخصيات جديدة ستظهر إلى السطح وتقوي القيادة في الخارج، حيث من جهة سيُشكِّل معسكر يقوده خالد مشعل وينضم إليه موسى أبو مرزوق، ومن الجهة الأخرى ستتشكل في القطاع مجموعة يقف على رأسها محمود الزهار، أسامة حمدان وعز الدين الحداد.

المسؤولون، بما في ذلك أولئك الذين تحدثوا مع قيادة حماس كما ذُكر، يؤكدون أن الحركة تصر على الاحتفاظ بالسلاح الخفيف "والدفاعي". في الوقت نفسه، في غزة، بدأت حماس بإنشاء إدارة مدنية تكنوقراطية محلية، لتشكل أمرًا واقعًا في المداولات الجارية بشأن الحكم المستقبلي، خصوصًا في ظل الجهود المصرية لإدخال السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

في نفس الوقت، تتعاون حماس مع المبادرة المصرية لتشكيل لجنة إدارة في القطاع، وحتى أنها قدمت 42 اسمًا للموافقة. وقال مصدر عربي لـ i24NEWS: "هم يلعبون على جميع الساحات"، وأضاف "هم يأملون بالاستفادة بشكل خاص من الدعم الخفي من مؤيديها - حتى في الحكم القادم".