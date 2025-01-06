ترامب يكرر تحذيره لحركة حماس ويزايد على بايدن

كرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحذيره لحركة حماس من أنه إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين قبل تنصيبه خلال أسبوعين، فسيكون هناك "جحيم"، على حد قوله. وأشار ترامب أيضًا إلى تحذير الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بكلمة "لا تفعل"، وقال إن تحذيره كان أكثر خطورة بكثير. وردت أقوال ترامب، خلال مقابلة إذاعية.

وألمح بطريقة انتقادية لتعامل بايدن قائلا:" إذا لم يتم إطلاق سراح المخطوفين، لن يكون 'لا تفعل'، سيكون جحيمًا".