ترامب يكرر تحذيره لحركة حماس ويزايد على بايدن

ترامب في مقابلة إذاعية: تحذيري أشد من تحذير بايدن بكلمة "لا تفعل"

i24NEWS
i24NEWS
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With the White House in the background, President Donald Trump speaks at a rally in Washington, January 6, 2021
With the White House in the background, President Donald Trump speaks at a rally in Washington, January 6, 2021AP Photo/Jacquelyn Martin, File

كرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحذيره لحركة حماس من أنه إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين قبل تنصيبه خلال أسبوعين، فسيكون هناك "جحيم"، على حد قوله. وأشار ترامب أيضًا إلى تحذير الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بكلمة "لا تفعل"، وقال إن تحذيره كان أكثر خطورة بكثير. وردت أقوال ترامب، خلال مقابلة إذاعية.

وألمح بطريقة انتقادية لتعامل بايدن قائلا:" إذا لم يتم إطلاق سراح المخطوفين، لن يكون 'لا تفعل'، سيكون جحيمًا". 

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