حماس تعلن تأجيل تسليم المختطفين الإسرائيليين المقرر تسليمهم السبت "حتى إشعار آخر"

أعلنت الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة مساء اليوم عن تأجيل تسليم الدفعة السادسة من المختطفين الإسرائيليين الذين كان مقررا تسليمهم السبت الوشيك "حتى إشعار آخر"، وذلك حتى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

وقال أبو عبيدة :"خلال الأسابيع الثلاثة الماضية قامت القيادة براقبة انتهاكات العدو وعدم التزامه بشروط الاتفاق، من تأخر عودة النازحين الى شمال قطاع غزة، إطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من القطاع وعدم إدخال المعدات الإغاثة بكافة أشكالها كما تم الاتفاق عليه، في حين التزمت المقاومة بكافة التزاماتها"، وبالتالي فإن إطلاق سراح المختطفين الذي كان مقرراً السبت المقبل "تم تأجيله حتى إشعار آخر، وحتى يلتزم الاحتلال ويعوض بأثر رجعي عن انتهاكاته".