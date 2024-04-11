التصعيد يستمر في غزة: قصف إسرائيلي واشتباكات بينما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار | تغطية متواصلة

في اليوم الـ188 من الصراع في غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف ليلية على عدد من المناطق. هذا التطور جاء بعد ساعات من قيام القوات الإسرائيلية باغتيال ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

من جانبها، أعادت إسرائيل التلويح باحتمال اجتياح مدينة رفح، رغم التحذيرات الصادرة من المجتمع الدولي. في الأثناء، تواصل المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى وجهود وقف إطلاق النار تواجه الجمود، وذلك بسبب رفض إسرائيل لبعض المطالب الأساسية لحركة حماس، بما في ذلك السماح لسكان شمال القطاع بالعودة إلى منازلهم دون قيود والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية.

في سياق متصل، أفادت مصادر أمريكية بأن الولايات المتحدة قد تشارك إلى جانب إسرائيل في الصراع إذا ما قامت إيران بتنفيذ ضربات رداً على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.