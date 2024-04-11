التصعيد يستمر في غزة: قصف إسرائيلي واشتباكات بينما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار | تغطية متواصلة
قصف إسرائيلي واشتباكات بينما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار
في اليوم الـ188 من الصراع في غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف ليلية على عدد من المناطق. هذا التطور جاء بعد ساعات من قيام القوات الإسرائيلية باغتيال ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
من جانبها، أعادت إسرائيل التلويح باحتمال اجتياح مدينة رفح، رغم التحذيرات الصادرة من المجتمع الدولي. في الأثناء، تواصل المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى وجهود وقف إطلاق النار تواجه الجمود، وذلك بسبب رفض إسرائيل لبعض المطالب الأساسية لحركة حماس، بما في ذلك السماح لسكان شمال القطاع بالعودة إلى منازلهم دون قيود والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية.
في سياق متصل، أفادت مصادر أمريكية بأن الولايات المتحدة قد تشارك إلى جانب إسرائيل في الصراع إذا ما قامت إيران بتنفيذ ضربات رداً على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية مستهدفة في وسط قطاع غزة
وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى تل أبيب لبحث الاستعدادات والردود المحتملة
في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وصل الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، إلى تل أبيب يوم الخميس لعقد سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمريكي الإسرائيلي. الزيارة تأتي في سياق الاستعدادات لمواجهة هجوم محتمل من جانب إيران، بعد اتهامات لإسرائيل باغتيال محمد رضا زاهدي، أحد كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني.
وزير داخلية إسرائيل: لا سبب يمنع الحريديم من الانضمام للجيش
قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، إنه لا يرى سببا يمنع الحريديم من الانضمام إلى الجيش.
يشار إلى أنه وفي عام 2017 أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارا بإلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرة ذلك تمييزا يمس بمبدأ المساواة، وأمرت الحكومة بإيجاد حل ووضع قانون لذلك، وأمهلتها إلى 30 مارس/آذار 2024
غارة عنيفة على مسجد معاذ بن جبل في النصيرات
نفذ، فجر اليوم الخميس، طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مسجد معاذ بن جبل بالمخيم الجديد في النصيرات، وسط قطاع غزة.
توتر في العلاقات بين إسرائيل وأيرلندا عقب تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي القادم
وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الأيرلندي القادم، سيمون هاريس، على خلفية تصريحاته التي وصف فيها تصرفات إسرائيل بأنها "مثيرة للاشمئزاز وشنيعة". الوزارة أشارت إلى أن هاريس في أول خطاب له كرئيس للوزراء أبرز الأحداث في غزة دون الإشارة إلى المختطفين الإسرائيليين الـ 133 الذين يُعتقد أنهم محتجزون لدى حماس منذ ستة أشهر.
البيان أضاف أن التعليقات الأيرلندية تأتي في أعقاب الإعلان عن تقديم جوائز إضافية لما وصفته بـ "الإرهاب"، في إشارة إلى الرأي القانوني من جنوب أفريقيا الذي يدعم حماس، والتوجه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل.
وزارة الخارجية الإسرائيلية ذكرت أيضاً العنف الذي وقع ضد اليهود والإسرائيليين، مشيرة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُنسب إلى حماس. وأكدت أن إسرائيل ستستمر في حماية مواطنيها وفقًا للقانون الدولي، وتعهدت بالعمل من أجل إعادة المختطفين إلى ديارهم والتصدي لما وصفته بـ "إرهاب حماس".
الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات في طولكرم وينسحب بعد عملية مداهمة
فجر اليوم الخميس، انتهت عملية أمنية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، شملت مداهمة للمنازل والمساجد واعتقال خمسة أشخاص. وفقاً لما نقلته وكالة "وفا" عن مصادر محلية، تضمنت العملية اعتقال أفراد تم تحديدهم مسبقًا، بينهم أسرى محررون، من مناطق مختلفة في المدينة وضواحيها.
يديعوت أحرونوت: سلاح الجو الإسرائيلي أجرى مناورات مع سلاح الجو القبرصي خلال الأيام الأخيرة لمحاكاة هجوم إسرائيلي محتمل على إيران
غارة جوية تستهدف برجاً سكنياً في قطاع غزة تسفر عن مقتل شخصين
شهد قطاع غزة غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار استهدفت شقة في برج "الصالحي 2" شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر، وفقاً لما أفاد به فلسطينيون
إضرام النيران في مركبتين بالضفة الغربية على يد مستوطنين
في ساعات الفجر الأولى من اليوم، شهدت بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس وقرية المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية حادثتي إضرام نيران. وفقاً لتقارير من منصات إخبارية فلسطينية، تم توثيق مشاهد تظهر اندلاع النيران في مركبة باللبن الشرقية وأخرى في المغير، حيث أُشعلت النيران فيهما بفعل مستوطنين.