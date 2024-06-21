صرح الجيش الأميركي يوم الخميس أنه في الساعات التي تلت إعادة فتح رصيف المساعدات في غزة، تم توريد أكثر من 1.4 مليون جنيه إسترليني أو 656 طنًا متريًا من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى. بشكل عام، منذ افتتاحه في 17 أيار/ مايو، سمح الرصيف بتسليم أكثر من 9.1 مليون باوند أو 4100 طن من المساعدات الإنسانية في القطاع.

تم توقيف العمل في الرصيف مؤقتًا بسبب مخاوف الجيش بشأن الظروف الجوية. وفي وقت سابق من شهر أيار/ مايو، أدت الأضرار الناجمة عن الطقس إلى تعليق الإمدادات عبر الرصيف.

وقد علقت الأمم المتحدة تعاونها مع مشروع الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة منذ 9 حزيران/ يونيو. وتدعي المنظمة أن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة المحيطة بالمنشأة في عملية إنقاذ رهائن أسفرت عن مقتل أكثر من 270 فلسطينيًا. ونفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذا الادعاء.

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