التغطية متواصلة| الجيش الأميركي يعلن عن تفريغ 1.4 مليون رطل من المساعدات منذ إعادة فتح رصيف غزة
علقت الأمم المتحدة تعاونها مع الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بادعاء أن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة المحيطة بالمنشأة في عملية إنقاذ رهائن تسببت بموت فلسطينيين وسط نفي إسرائيلي وأميركي
صرح الجيش الأميركي يوم الخميس أنه في الساعات التي تلت إعادة فتح رصيف المساعدات في غزة، تم توريد أكثر من 1.4 مليون جنيه إسترليني أو 656 طنًا متريًا من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى. بشكل عام، منذ افتتاحه في 17 أيار/ مايو، سمح الرصيف بتسليم أكثر من 9.1 مليون باوند أو 4100 طن من المساعدات الإنسانية في القطاع.
تم توقيف العمل في الرصيف مؤقتًا بسبب مخاوف الجيش بشأن الظروف الجوية. وفي وقت سابق من شهر أيار/ مايو، أدت الأضرار الناجمة عن الطقس إلى تعليق الإمدادات عبر الرصيف.
وقد علقت الأمم المتحدة تعاونها مع مشروع الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة منذ 9 حزيران/ يونيو. وتدعي المنظمة أن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة المحيطة بالمنشأة في عملية إنقاذ رهائن أسفرت عن مقتل أكثر من 270 فلسطينيًا. ونفت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذا الادعاء.
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تقرير : عائلات الرهائن في غزة تخشى تلقي اتصالا من الجيش
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن عائلات الرهائن المحتجزين في غزة باتت تخشى تلقي هاتفيا من الجيش الإسرائيلي.
وبعد التوصل إلى هدنة مع حماس في نوفمبر الماضي، تلقت عدة عائلات اتصالات مفرحة من الجيش لإخبارهم بأن أحد أفراد عائلتهم سيُطلق سراحه.
لكن الان تشعر عائلات الرهائن بالقلق من أنها ستتلقى مكالمة هاتفية تحمل أخبارا سيئة وتفيد بالعثور على جثة أحد أفراد عائلتهم أو إعلان وفاته.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف منصة لإطلاق الصواريخ داخل "منطقة إنسانية" للنازحين في غزة
قالت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن طائرة بدون طيار قصفت موقعا لإطلاق الصواريخ تابعا لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داخل ملجأ للنازحين الفلسطينيين في "المنطقة الإنسانية" التي حددتها إسرائيل في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي قبل تنفيذ الغارة الجوية إنه "تم بذل جهود كبيرة لتقليل خطر إلحاق الأذى بالمدنيين غير المشاركين".
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