مقتل زاهر صالح بشارة في الرشقة الصاروخية تجاه كريات شمونا

أفادت تقارير إسرائيلية أن القتيل في الضربة الصاروخية على مصنع "الون" للمنتجات الورقية في مدينة كريات شمونا هو زاهر صالح بشارة من سكان القرية الدرزية في الجولان عين قنية، لقي حتفه جراء الرشقة الصاروخية التي أطلقها حزب الله تجاه منطقة الجليل الأعلى حيث أطلق أكثر من 40 صاروخا.

وأفادت نجمة داوود الحمراء بوقت سابق عن انتشال شاب (25 عاما) من انقاض المبنى المستهدف وقد فارق الحياة وتم الإعلان عن وفاته في المكان.

وقال المسعفون من نجمة داوود الحمراء الذين توجدوا في موقع الحدث :"فورا بعد الصافرات سمعنا صوت تفجيرات، خرجنا لأحد المباني الصناعية التي خرج منها الدخان، باشرنا بتمشيط المنطقة ووصل الينا عامل (30 عاما) وهو بوعيه التام، ولم يتعرض لأية إصابة. والذي ابلغنا أن زميله محاصر في المبنى. ووصلت قوات كبيرة من الجيش والشرطة والإطفاء وباشروا بإجراء عمليات إنقاذ معقدة لعامل (25 عاما)) وكان فاقدا للوعي بدون نبض ولا يتنفس واضطررنا عن إعلان وفاته في المكان. ولم يتم العثور عن أي مصابين في باقي المواقع".