"شبح القسام" الذي يدير قطاع غزة بعد اغتيال محمد السنوار

سيصبح عز الدين الحداد القائد الثالث لحماس خلال سبعة أشهر، في ظل استمرار إسرائيل في جهودها لاغتيال كبار قادة حماس وزيادة الضغط على الحركة.وذكر تقرير "وول ستريت جورنال" إن الحداد البالغ من العمر 55 عاما والمعروف باسم "شبح القسام" ، يعتبر من قبل الكثيرين في غزة الرجل الذي يدير أنشطة حماس منذ اغتيال محمد السنوار.

ووفقا للتقرير فإن الحداد ليس شخصية جديدة في حماس، فهو من مخططي هجوم السابع من أكتوبر، ويعتبر اليوم مسؤولا عن تجنيد مقاتلين واحتجاز رهائن، وبحسب شهادة رهينة إسرائيلي سابق، يحتفظ حداد في جواله بصور عدد كبير من المختطفين، وصرح بأحد المرات أمام أحد الرهائن الإسرائيليين بأن "المسؤول عن جميع المختطفين في غزة".

نفس هذا المختطف والذي أفرج عنه في إطار صفقة ، وصف لقاءاته مع حداد، وأشار الى تغيير بتصرفاته، في البداية كان "لطيفًا ومتعاطفًا، يسألهم إن كانوا بحاجة إلى أي شيء، ولاحقا، في حوالي يناير/كانون ثاني، بدأ مختلفا، وجهه متجهم، وسلوكه أكثر سلبية، وتبين لاحقا أن نجله الأكبر صهيب الحداد قتل في غارة إسرائيلية.

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على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها حماس، لم تتوقف حماس عن إعادة تأهيل عناصرها: وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، قتل الجيش الإسرائيلي حتى الآن على حوالي 20 ألف مسلح، لكن حداد نجح في تجنيد آلاف "المقاتلين" الجدد. تحت قيادته، لا يتلقى المسلحون سوى تدريبات قليلة. أحيانًا يكتفون بمنشورات تشرح كيفية استخدام الأسلحة.

ونقل التقرير عن ميخائيل ميلشتاين، الرئيس السابق للساحة الفلسطينية في فرع الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي: "إنهم أضعف بكثير مما كانوا عليه قبل عشرين شهرًا، لكننا بحاجة إلى ذلك، ونحاول أن نكون دقيقين". ويضيف: "لا يزالون يسيطرون على المجال العام، ويبقون الطرف الأكثر هيمنة في غزة".

ووفقا للتقرير، إن الحداد على عكس الأخوين سنوار، فهو يتسم بطابع أكثر براغماتية، حيث ضغط على محمد السنوار لقبول صفقة المختطفين في يناير/كانون ثاني، وحثهم على إطلاق سراح المزيد من المختطفين، من أجل تمديد وقف إطلاق النار. كما تُظهر حماس انفتاحًا أكبر على مناقشة المطالب الإسرائيلية والدولية بنزع سلاحها، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. ومع ذلك، يتمسك حداد أيضًا بموقف حماس الأساسي القائل بأن المختطفين لن يُفرج عنهم دون انسحاب إسرائيلي كامل، وإنهاء الحرب.