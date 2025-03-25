مسؤولون سياسيون لـi24NEWS: "طريق مسدود بالمفاوضات حول الصفقة"

المفاوضات حول الصفقة: لا تأخذ إسرائيل على محمل الجد التقارير التي تفيد بموافقة حماس على هدنة لمدة عشر سنوات في قطاع غزة، كما أفاد هذا المساء المراسل السياسي في القناة العبرية غاي عزرئيل.

إضافة إلى ذلك، قال مسؤولون سياسيون لـi24NEWS إنه لا يوجد أي جديد في هذه القضية وأن إسرائيل لن توافق على صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح خمسة مختطفين فقط، وفقا لمخطط ويتكوف.

وفي الوقت نفسه، تتابع إسرائيل باهتمام بالغ صور الاحتجاج ضد حماس التي اندلعت مساء اليوم في قطاع غزة، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارس على المنظمة، والتي من المتوقع أن تستمر وتكثف في الأيام المقبلة.