قادة العالم يحيون ذكرى هجوم السابع من أكتوبر

قادة في جميع أنحاء العالم أحيوا اليوم (الثلاثاء) الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر. من بينهم، رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ومستشار ألمانيا فريدريك ميرتس، الذين أشاروا أيضاً إلى تصاعد معاداة السامية في دولهم.

مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، كتب: "معاداة السامية في ألمانيا هي أمر مشين - الآن ودائماً. دعونا نقف إلى جانب الشعب اليهودي في بلدنا - اليوم، في الذكرى الثانية للهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفي كل يوم آخر".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "نحن لا ننسى. نحن نفكر بتضامن مع كل الضحايا، بمن فيهم 51 من أبناء وطننا. نحن نفكر بـ48 مختطفا لا يزالون محتجزين لدى حماس. نحن نعمل بلا كلل من أجل استعادتهم. أكرر دعوة فرنسا: يجب أن يتم إطلاق سراح جميع المختطفين ووقف إطلاق النار دون تأخير. يجب ألا تتكرر مثل هذه الفظائع. دعونا نوحد كل قوانا لمحاربة معاداة السامية في كل مكان وبناء السلام".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لن ننسى أبداً فظائع هجمات حماس في السابع من أكتوبر والألم الذي سببته للضحايا الأبرياء، لعائلاتهم ولكل شعب إسرائيل. إطلاق سراح جميع المختطفين ووقف إطلاق النار أصبحا الآن في متناول اليد. لا يجوز تفويت هذه الفرصة. يجب استغلال هذه اللحظة لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في المنطقة، يستند إلى حل الدولتين".

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر: "الزمن لا يقلل من الشر الذي رأيناه في ذلك اليوم. الهجوم الأعنف على الشعب اليهودي منذ المحرقة. التعذيب والقتل الوحشي والدم البارد الذي سُفك لليهود في منازلهم. وأسر الرهائن، بمن فيهم مواطنون بريطانيون، بعضهم لا يزال في غزة حتى اليوم."

لكن هنا في بريطانيا، حتى مجتمعاتنا اليهودية عانت من تصاعد معاداة السامية في شوارعنا، في دولتنا. وفي الأسبوع الماضي، هجوم إرهابي مروع في يوم الغفران في مانشستر. هذا عار على من نكون، ودولتنا ستقف دائماً قوية وموحدة ضد أولئك الذين يريدون الضرر والكراهية للمجتمعات اليهودية.

أولويتنا في الشرق الأوسط ما زالت كما هي - تحرير المختطفين. تدفق المساعدات إلى غزة. ووقف إطلاق نار يمكن أن يؤدي إلى سلام عادل ودائم، كخطوة نحو حل الدولتين. إسرائيل آمنة ومأمونة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة".

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز: "اليوم نحيي الذكرى الثانية للهجمات المروعة التي نفذتها حماس. هذا يوم نكرر فيه إدانتنا الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله، ونطالب بالإفراج الفوري عن المختطفين الإسرائيليين، وندعو نتنياهو إلى وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وفتح ممر إنساني. الحوار وتوحيد الدولتين هما الحل الوحيد الممكن لإنهاء الصراع وتحقيق مستقبل من السلام."

رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي: "أتذكر المواطنة الأسترالية غاليت كابرون التي قُتلت في ذلك اليوم. نتذكر المختطفين، الأحياء والأموات. أدين حماس وأقول إن الحكومة الأسترالية تقف إلى جانب اليهود في جميع أنحاء العالم، وضد معاداة السامية. يجب علينا كسر دائرة العنف، وقف إطلاق النار في غزة، تقديم المساعدة، وحل الدولتين".

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "فظائع ذلك اليوم المظلم ستظل محفورة إلى الأبد في ذاكرتنا جميعاً. بعد عامين، لا يزال مختطفون محتجزون في غزة في ظروف مروعة. التقيت بعائلات المختطفين والناجين، الذين شاركوني ألمهم الذي لا يُحتمل."

قلت ذلك مراراً وتكراراً، وأكرره اليوم بإلحاح أكبر: أفرجوا عن المختطفين فوراً ودون شروط. ضعوا حداً للمعاناة للجميع. هذه كارثة إنسانية يصعب استيعاب حجمها. ضعوا حداً للأعمال العدائية في غزة، في إسرائيل وفي المنطقة الآن. توقفوا عن جعل المدنيين يدفعون حياتهم ومستقبلهم ثمناً. بعد عامين من الصدمة، يجب أن نختار الأمل. الآن".