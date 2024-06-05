تقرير: 11 مصابًا بينهم 4 في حالة حرجة نتيجة انفجار مسيّرات أطلقها حزب الله على ملعب في قرية حرفيش في الجليل الأعلى

أصيب حوالي عشرة أشخاص بجروح مباشرة جراء انفجار متدرج لعدد من المسيرات التي انفجرت الواحدة تلو الأخرى في ملعب كرة قدم في قرية حرفيش في الجليل الأعلى، دون أن يتم إطلاق أي إنذارات ويجري التحقيق في سبب عدم تفعيل تلك الآلية. هذه الطائرات المسيرة دفع بها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل في إطار التصعيد والتهديد بفتح حرب شاملة إن لم تتوقف هذه المناوشات التي تندرج ضمن عملية الإسناد التي أعلن عنها الأمين العام للحزب منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن إحدى الإصابات خطيرة وقد وصلت إلى المكان 3 مروحيات باشرت بتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى المستشفيات وقد أعلن مستشفى زيف في صفد عن استعداده لاستقبال الجرحى.

أما الميادين فقد قالت إن القصف على حرفيش تم بواسطة صواريخ ومسيّرات. وأشارت إلى علم حزب الله بحقيقة عدم إخلاء تلك القرية من السكان وبالتالي عمل على توسيع هجمات مسيّراته إلى ما بعد "خط التماس".

كما غادر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مسيرة الأعلام لإجراء مشاورة قصيرة في مقر منطقة القدس بعد تلقيه تحديثًا أمنيًا حول الحدث الصعب في الشمال. ويجري الوزير بن غفير حاليا تقييما للوضع الأمني ​​مع المختصين.

من جانبه، أعلن حزب الله في بيان استهداف تجمع لجنود وضباط إسرائيليين جنوب "الكوش" باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية ردًّا على عمليات إسرائيل خصوصًا عملية الاغتيال أمس في الناقورة.

وبالتزامن، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم بمناسبة يوم القدس، إن "الوضع في الشمال لن يستمر على هذا النحو. سنناقش هذا الأمر في الأطر المناسبة." وأثارت زيارة رئيس الوزراء موجة انتقادات على خلفية تجاهله لرئيس البلدية أفيحاي شتيرن الذي لم تتم دعوته إلى الاجتماع، ولم يتم إبلاغه أصلا بموضوع الزيارة.

ووفقا للنشر في واينت فقد قال غالب غضبان، ضابط الأمن في مجلس حرفيش، في تسجيل تم نقله للسكان: "وقع سقوطان خلال فترة حوالي 8 دقائق. وهناك جرحى إصاباتهم متفاوتة، تم نقل بعضهم إلى المستشفى. يرجى البقاء في الأماكن المحمية."

وأفادت قناة المنار التابعة لحزب الله عن قصف مدفعي إسرائيلي في مناطق متعددة على طول الحدود، بما في ذلك الظاهرية و وعلما الشعب.