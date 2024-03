السيناتور الأمريكي فيترمان: لا ينبغي لإسرائيل أن تواجه العزلة في تعاملها مع حماس

قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان: "لا أوافق بشدة"، وذلك ردا على تعليق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على العزلة المحتملة لإسرائيل إذا تقدم الجيش بخطة عملية رفح.

وجاء في منشور فيترمان على موقع X (تويتر سابقًا): "لا ينبغي لإسرائيل أن تواجه العزلة عندما لا يزال حماس موجودين ويختبئون خلف المدنيين".

https://twitter.com/i/web/status/1771319739987513455