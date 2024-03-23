السيناتور الأمريكي فيترمان: لا ينبغي لإسرائيل أن تواجه العزلة في تعاملها مع حماس

قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان: "لا أوافق بشدة"، وذلك ردا على تعليق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على العزلة المحتملة لإسرائيل إذا تقدم الجيش بخطة عملية رفح.

وجاء في منشور فيترمان على موقع X (تويتر سابقًا): "لا ينبغي لإسرائيل أن تواجه العزلة عندما لا يزال حماس موجودين ويختبئون خلف المدنيين".

https://twitter.com/i/web/status/1771319739987513455 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف أن "حماس تتحمل هذه الكارثة الإنسانية وعليها أن تستسلم أو تطلق سراح الرهائن الآن أو يتم القضاء عليها".

وقد برز السيناتور فيترمان، الذي وُصف بأنه "شذوذ سياسي"، باعتباره محاربًا سياسيًا للدولة اليهودية، لكنه أظهر على الأرجح الدعم الأكثر وضوحًا لإسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قام بعرض ملصقات لرهائن حماس أمام مكتبه.