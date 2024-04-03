الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في خانيونس وسط الكشف عن مزيد من البنى التحتية والأسلحة

يواصل مقاتلو فريق اللواء السابع القتالي نشاطهم العسكري في منطقة "الكرارة" والعبسان شمال خان يونس في إطار الحرب التي دخلت يومها الثمانين بعد المائة. ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد قضت القوات على المسلحين بنيران الدبابات وكمائن القناصين وتوجيه الطائرات وتدمير البنى التحتية تحت الأرض في المنطقة.

IDF Spokesperson

وتابع البيان: "عثرت القوات على أسلحة وصادرتها، بما في ذلك بنادق وأسلحة وخراطيش وذخائر ودليل تشغيل الأسلحة وقنابل هاون ومتفجرات ومعدات عسكرية ووثائق ذات قيمة استخباراتية كبيرة. كما تم تدمير قاذفة صواريخ عثر عليها المقاتلون وسط كرم زيتون.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت القوات عددا من المشتبه بهم الذين تحصنوا بالقرب منهم، وتم تحويلهم إلى شعبة المخابرات 504 والشاباك لإجراء مزيد من التحقيقات.