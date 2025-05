دولة قطر ترد على هجوم نتنياهو الشديد عليها

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (السبت)، قطر، مطالبا إياها بـ"اختيار الجانب، سواء كان الجانب الإنساني أو جانب حماس البربرية". وجاء في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للمكتب "X" أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب من خلال الوسائل العادلة".

ردت قطر على نتنياهو، قائلةً إن "قطر ترفض بشدة التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء، والتي لا تفي بأبسط معايير المسؤولية السياسية والأخلاقية. إن تصوير العدوان المستمر على غزة على أنه دفاع عن "الحضارة" يعكس خطاب الأنظمة عبر التاريخ التي استخدمت روايات كاذبة لتبرير الجرائم ضد المدنيين الأبرياء".

وأضاف :"منذ اندلاع الحرب، دأبت دولة قطر على التنسيق الوثيق مع شركائها، وبذلت قصارى جهدها لدعم الوساطة الرامية إلى إنهاء القتال وحماية المدنيين والإفراج عن الرهائن. ويبقى السؤال المشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة من خلال عمليات عسكرية "عادلة" كما يُفترض، أم من خلال الوساطة نفسها التي تُواجه الآن انتقادات وتحديات ظالمة؟"

