دولة قطر ترد على هجوم نتنياهو الشديد عليها

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (السبت)، قطر، مطالبا إياها بـ"اختيار الجانب، سواء كان الجانب الإنساني أو جانب حماس البربرية". وجاء في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للمكتب "X" أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب من خلال الوسائل العادلة".

ردت قطر على نتنياهو، قائلةً إن "قطر ترفض بشدة التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء، والتي لا تفي بأبسط معايير المسؤولية السياسية والأخلاقية. إن تصوير العدوان المستمر على غزة على أنه دفاع عن "الحضارة" يعكس خطاب الأنظمة عبر التاريخ التي استخدمت روايات كاذبة لتبرير الجرائم ضد المدنيين الأبرياء".

وأضاف :"منذ اندلاع الحرب، دأبت دولة قطر على التنسيق الوثيق مع شركائها، وبذلت قصارى جهدها لدعم الوساطة الرامية إلى إنهاء القتال وحماية المدنيين والإفراج عن الرهائن. ويبقى السؤال المشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة من خلال عمليات عسكرية "عادلة" كما يُفترض، أم من خلال الوساطة نفسها التي تُواجه الآن انتقادات وتحديات ظالمة؟"

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في هذه الأثناء، يعاني الشعب الفلسطيني في غزة من إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، والتي تتسم بحصار خانق، وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، واستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للإكراه السياسي. فهل هذا حقًا هو نموذج "الحضارة" الذي يُروّج له؟

وجاء في بيان صادر عن قطر: "إن السياسة الخارجية المبدئية لدولة قطر لا تتعارض مع دورها كوسيط موثوق ونزيه. ولن تثني حملات التشويه والضغط السياسي قطر عن الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة، وحماية حقوق المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم، والتمسك بالقانون الدولي دون انتقائية أو استثناء".

وجاءت تغريدة نتنياهو بعد بيان قدمته قطر لمحكمة العدل الدولية، والذي جاء فيه أن "إسرائيل تواصل ’حرب الإبادة الجماعية’ في غزة، وهو ما يشكل ’جريمة الجرائم’، على الرغم من إعلان المحكمة أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني".

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وجاء في بيان قطر أيضًا: "يؤكد قرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب إنهاؤه بسرعة. وللأسف، لم تتحرك إسرائيل بشأن هذا الأمر، وواصلت "إبادة" الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة".