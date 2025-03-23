اليوم الـ 534 للحرب: انطلقت الصافرات صباح اليوم (الأحد) في مناطق واسعة وسط إسرائيل ومنطقة القدس، واعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن، قبل أن يجتاز إلى أراضي البلاد، ووافق الكابينيت على إنشاء "إدارة للهجرة الطوعية" من قطاع غزة، وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في منطقة بيت حانون، وقتل عضو المكتب السياسي في حماس صلاح البردويل، في غارة جوية على المنطقة الإنسانية في خانيونس.

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