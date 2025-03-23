تغطية متواصلة|| البيت الأبيض: "قضينا على شخصيات مركزية في قيادة الحوثيين باليمن"
اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية صاروخا من اليمن قبل اجتيازه الأراضي الإسرائيلية • مقتل ناشط في حزب الله في غارة شنتها مسيرة جنوب لبنان • الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته شمال القطاع
اليوم الـ 534 للحرب: انطلقت الصافرات صباح اليوم (الأحد) في مناطق واسعة وسط إسرائيل ومنطقة القدس، واعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن، قبل أن يجتاز إلى أراضي البلاد، ووافق الكابينيت على إنشاء "إدارة للهجرة الطوعية" من قطاع غزة، وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في منطقة بيت حانون، وقتل عضو المكتب السياسي في حماس صلاح البردويل، في غارة جوية على المنطقة الإنسانية في خانيونس.
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البيت الأبيض: "قضينا على شخصيات مركزية في قيادة الحوثيين باليمن"
زعم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايك والتز، في مقابلة مع شبكة سي بي إس أن الجيش الأمريكي قضى على "أشخاص رئيسيين في قيادة الحوثيين في اليمن"، بما في ذلك "أفضل خبير صواريخ" لدى المنظمة .
وقال عضو البرلمان اللبناني حسن فضل الله المحسوب على حزب الله: "إن تصعيد 'الاحتلال' في هجماته على لبنان يمثل محاولة جديدة لفرض معادلة الترهيب على الشعب اللبناني، مع الاستفادة من التزام الحكومة الكامل بوقف إطلاق النار".
الجيش الإسرائيلي يؤكد: اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل
أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك أنهما قتلا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، الليلة (الأحد). وجاء في الإعلان أن: "البردويل عمل أيضًا كمسؤول كبير في المكتب السياسي لمنظمة حماس ، وكجزء من دوره قاد التخطيط الاستراتيجي والعسكري لمنظمة حماس في قطاع غزة".
تقارير فلسطينية: سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف خيمة للنازحين شمال غرب خان يونس
المتحدث باسم الحوثيين: هاجمنا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي - العملية حققت هدفها بنجاح وتوقفت حركة الطيران في المطار لأكثر من نصف ساعة
استكمل الجيش الإسرائيلي تطويق حي "تل السلطان" في رفح. ويهدف النشاط وفق البيان إلى تدمير البنية التحتية العسكرية واغتيال المسلحين في المنطقة، وذلك بهدف تعميق السيطرة وتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب قطاع غزة
أفادت قناة العربية السعودية بمقتل عنصر في حزب الله يُدعى حسن الزين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على سيارته في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان. وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية باستهداف مقهى الزين أيضًا صباح اليوم.
بعد توزيع منشورات الجيش الإسرائيلي وطلبات الإخلاء، بدأ سكان غزة بالإخلاء من رفح
https://x.com/i/web/status/1903711810013860076
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تقارير في سوريا: قوات الجيش الإسرائيلي تطلق نيران المدفعية على جنوب البلاد
وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي: في إطار الجهود الدبلوماسية لكبح التصعيد في جنوب لبنان أجريت محادثات مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية والدول الأجنبية. وفي إطار هذه المحادثات طلبت الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والتصعيد في جنوب لبنان وكبح جماح الوضع الخطير على الحدود الجنوبية
تقرير عربي: وزير الخارجية المصري بحث مع نظيريه الإيراني والإريتري عواقب التوترات في البحر الأحمر وضمان استقرار المنطقة
الجيش الإسرائيلي ينشر إخطارات تحذيرية وإخلاء في حي تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة
https://x.com/i/web/status/1903696196587180347
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تقرير عربي: مقتل محمد حسن العمور، الحارس الشخصي لزعيم حماس السابق يحيى السنوار، في غارة جوية لسلاح الجو في قطاع غزة
تقرير عربي: اشتباكات بين مقاتلي الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في قرية نعلين غرب رام الله
وزارة الصحة الفلسطينية: قُتل ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا في الهجمات الإسرائيلية في رفح وخان يونس هذا الصباح
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن – قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية