تقرير: واشنطن ترغب بلقاء مباشر آخر مع حماس

قالت مصادر دبلوماسية عربية لموقع "آرام نيوز" الإماراتي إن الولايات المتحدة أعربت مجددا عن رغبتها في لقاء مباشر مع مسؤول قيادي في حماس مسؤول عن ملف المختطفين، من أجل إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، وعدد من الرهائن المتوفين الحاملين للجنسية الأميركية والذين تحتجزهم حماس.

وذكر التقرير الذي لم يتسن التأكد منه من مصدر آخر أن الطلب الأميركي للقاء قدم لأحد الوسطاء الأسبوع الماضي، وأن اللقاء قد يتم خلال الأيام المقبلة. وبحسب المصادر فإن الجهود المبذولة في هذا الصدد جاءت نتيجة مماطلة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق.

يُشار إلى أن رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية، الذي أعلن معارضة الحركة للمقترح الإسرائيلي الأخير، رحب الخميس الماضي بتصريحات مبعوث إدارة ترامب لقضية المختطفين آدم بوهلر، الذي تعهد في مقابلة مع الجزيرة بإطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين مع نهاية الحرب. ولعلكم تتذكرون أن بوهلر هو الذي التقى كبار المسؤولين في حماس في الدوحة في حينه.