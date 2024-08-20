نشر أول: المعلومات الاستخباراتية التي قادت لجثامين المختطفين الستة في خان يونس- مصدرها تحقيقات الشاباك مع عناصر حماس

تفاصيل جديدة عن عملية استعادة المختطفين: المعلومات الاستخباراتية لتحديد مكان العثور على جثامين المختطفين الإسرائيلية الستة أبراهام موندر، ويورام ميتسجر، ونداف بوبيلول، وأليكس دانسيج، ويجاف بوخستاب، وحاييم بيري، جاءت من التحقيقات التي أجريت في الشاباك مع عناصر حماس.

كما وأفاد مراسل i24NEWS العسكري باللغة العبرية مساء اليوم (الثلاثاء) أن منسقي ومحققي الشاباك كانوا متواجدين ميدانيا في قطاع غزة برفقة قوات الجيش الإسرائيلي وقاموا بتوجيههم إلى الموقع المحدد للنفق الذي تواجدوا فيه في خان يونس.

ويشار إلى أنه قبل حوالي شهرين ونصف أعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة ميتسجر وبيري وبوبلويل، وكذلك وفاة عميرام كوبر، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأربعة كانوا معًا وقُتلوا قبل بضعة أشهر في خان يونس. وبينما كانت قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في المنطقة، أعلن الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي عن مقتل دانزيج وبوخستاب، وفي حالتهما أفادت التقارير أيضًا أنهما قُتلا قبل بضعة أشهر في خان يونس. وقالت عائلة موندر اليوم إن آخر علامة حياة له حصلت عليها في شهر أيار/يناير، ويقوم الجيش الإسرائيلي الآن بالتحقيق في الظروف التي أدت إلى وفاته