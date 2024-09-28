بعد اغتيال حسن نصر الله: إسرائيل تصدر تعليمات جديدة للمواطنين

بعد تأكيد اغتيال حسن نصر الله: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانيال هغاري، اليوم (السبت) أنه اعتبارًا من اليوم هناك حظر على التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص في مناطق مختلفة من مركز البلاد، وأكد أيضًا أن الأمر لا يتعلق بالدراسة التي ستجري في الوقت الحالي بصورة عادية - ولكن بشكل أساسي يدور الحديث عن التجمعات والفعاليات والأنشطة المزدحمة مثل مباريات كرة القدم.

وبناءً على تقييم الوضع، تقرر في قيادة الجبهة الداخلية تحديث التعليمات للجمهور اعتبارًا من يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024 الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى يوم الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024 الساعة 06:00 مساءا

وقال هغاري أيضا في المؤتمر الصحفي: "لقد اغتلنا نصر الله.لقد كان أحد أكبر أعداء إسرائيل لعقود من الزمن. اليوم العالم أفضل قليلا. لكن الأمر لم ينته بعد، ولم ننته بعد".