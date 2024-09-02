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تقارير لبنانية: مقتل شخصين في هجوم استهدف سيارة في جنوب البلاد • تحدث غالانت مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن وشدد على أهمية إعادة المختطفين وزيادة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق
اليوم 332 للحرب: صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان الليلة أصاب منزلاً في بلدة أفيفيم، دون سابق إنذار. تحدث وزير الأمن يوآف غالانت هاتفياً مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وأكد أن قضية إعادة المختطفين "هي ضرورة أخلاقية وهدف للحرب من أجل إسرائيل". وبالإضافة إلى ذلك، أكد أن "الضغط يجب أن يستمر للتوصل إلى اتفاق".
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آلاف المتظاهرين يحاصرون مبنى مقر حزب الليكود في تل أبيب، واشتباكات عنيفة في القدس
تظاهر آلاف المتظاهرين في "متسودت زئيف"، مبنى مقر حزب الليكود الواقع في شارع الملك جورج في تل أبيب. وتطورت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وتمكن المحتجون من تجاوز حواجز الشاحنات. في الوقت نفسه، تم اعتقال ستة أشخاص حتى الآن في القدس، خلال مواجهات اندلعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة هناك.
مقر أهالي المخطوفين: "خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب، اختار إرث التخلي"
لابيد: محور فيلادلفيا لا يزعج نتنياهو انما يزعجه محور بن جفير سموتريش
انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد بشدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قائلا إن "هذا كان مؤتمرا صحفيا مخجلا لرئيس حكومة بلا روح. ما سمعناه هذا المساء من نتنياهو هو تلاعب سياسي لا معنى له، وبحسب ما قاله حول محور فيلادلفيا الذي لا علاقة له بالواقع. لقد أخلت إسرائيل المحور قبل 19 عاما. صوت نتنياهو لصالحه في الحكومة وفي الكنيست. كل ما وصفه اليوم، إنه فشله الخاص.محور فيلادلفيا لا يزعجه حقا، بل محور بن جفير سموتريش. نتنياهو تحدث اليوم وكأن السابع من أكتوبر لم يحدث في عهده، وكأنه غير مسؤول ومذنب بارتكاب أفظع كارثة ومذبحة في تاريخ البلاد.
حماس تعترف بقتل المختطفين فعليا: "أصدرنا تعليمات جديدة بعد عملية النصيرات"
وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إنه بعد حادث النصيرات (العملية التي أخرجت بها إسرائيل أربعة مختطفين أحياء) صدرت "تعليمات جديدة" لحراس المختطفين "بشأن معاملتهم في حال اقتراب الجيش من مكان اعتقالهم".
نتنياهو : موقفنا ثابت بشأن محور فيلادلفيا ولن يتغير
في محاولة لدفع صفقة: رئيس الموساد يقوم بزيارة سرية إلى قطر
رئيس الموساد ديدي برنياع يعود إلى إسرائيل من زيارة سرية لقطر. ذهب برنياع للترويج لإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء
أفاد مراسل قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، علي شعيب، بأن طائرة مسيرة نفذت هجوما في منطقة ياطر جنوب لبنان.
بايدن: قريبون جدًا من عرض صفقة – لكنني لا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي
في ظل مقتل المختطفين الستة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "نحن قريبون جداً من تقديم صفقة، لكنني لا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي". أدلى بايدن بهذه التصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع فريق التفاوض الأمريكي
نتنياهو عن الإضراب: "إنه عار. إنه يقول للسنوار: لقد قتلت 6، ونحن هنا ندعمك"
هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتظاهرين خلال اجتماع الحكومة، مدعيًا أن "هذا عار. إنه مثل القول للسنوار - لقد قتلت ستة أشخاص، ونحن هنا ندعمك". وقال نتنياهو أيضًا: "بالتأكيد سنقتص من حماس بسبب قتل المختطفين. وهذا لن يكون على جدول الأعمال. حتى الآن، كان تركيز الجهود عسكريًا. والآن سيكون التركيز على سلب القدرات السلطوية. سيكون هناك تغيير في توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية". وأصر نتنياهو على البقاء على محور فيلادلفيا: "نحن بحاجة إلى البقاء على المحور، إنه ضروري لأمن إسرائيل. إذا غادرنا هناك، سيكون من الصعب علينا العودة. هذا وقت حرج في الحرب للحفاظ على محور فيلادلفيا، وإلا فلن نتمكن من تحقيق أهداف الحرب".
عدد المعتقلين في الاحتجاجات: تم اعتقال 13 متظاهراً في مختلف أنحاء البلاد
بحسب قائمة الاعتقالات الخاصة بالاحتجاج، فقد تم حتى الآن اعتقال 13 متظاهراً في جميع أنحاء البلاد. وتظاهر المعتقلون احتجاجا على مقتل المختطفين الستة لدى حماس، وطالبوا بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع المختطفين.
إطلاق نار باتجاه الجليل: اجتازت خمسة قذائف
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب التحذيرات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي، إنه تم رصد حوالي خمس قذائف صاروخية عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، ولم تقع إصابات أيضًا.
تقرير: الأردن نفذ عمليتين إسقاط مساعدات إنسانية في قطاع غزة
بحسب قناة "المملكة" الأردنية، فإن الجيش الأردني نفذ عمليتين إسقاط مساعدات إنسانية في عدة نقاط بقطاع غزة، بعد انقطاع دام شهرين. وتمت عملية الإنزال بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.
تقرير في لبنان: قصف مدفعي في جنوب البلاد
أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، عن قصف مدفعي على يارون بجنوب لبنان.
عضو الكنيست عن يهدوت هتوراة: "نطالب بعودة المختطفين الأحياء وغير الأحياء"
وشارك رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست يعقوب آشر (يهدوت هتوراة) في مؤتمر المركز العقاري في تل أبيب، وعلق على مقتل المختطفين الستة والمفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حماس: "نطالب ونريد ودعم عودتهم جميعًا في أقرب وقت ممكن - سواء الأحياء وغير الأحياء. وللأسف هناك أشخاص من كافة أطياف النظام السياسي يمارسون سياسة ساخرة على حساب المختطفين وعائلاتهم، وأدعو الجميع إلى الامتناع عن ذلك".
وزارة الصحة بغزة: مقتل 48 وإصابة 70 في القطاع خلال اليوم الأخير
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 48 شخصا قتلوا وأصيب 70 آخرون في هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الماضي، وبحسب الوزارة، قُتل 40786 فلسطينيا وأصيب 94224 آخرين في غزة قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
الجيش الإسرائيلي: أصيب مقاتل بجروح متوسطة في جنين، على الأرجح نتيجة نار صديقة
أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي، أمس، بجراح متوسطة جراء إطلاق نار خلال عملية للجيش الإسرائيلي في جنين. وكشفت التحقيقات الأولية في القضية أن المقاتل حاول تشغيل طائرة بدون طيار في مخيم اللاجئين بالمدينة، لكن تم التعرف عليه كعدو من قبل مقاتل من قوة قريبة وأطلق عليه النار متجاوزاً حدود المنطقة. وقال الجيش الإسرائيلي إن احتمال أن يكون إطلاق النار من مسلحين ما زال قيد التحقيق، وأنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.