بايدن: قريبون جدًا من عرض صفقة – لكنني لا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي

في ظل مقتل المختطفين الستة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "نحن قريبون جداً من تقديم صفقة، لكنني لا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي". أدلى بايدن بهذه التصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع فريق التفاوض الأمريكي